10 апреля в поединке 30-го тура чемпионата Испании «Реал» победил «Барселону» и вышел в лидеры Ла Лиги.
Смотрите видеообзор матча «Реал» Мадрид – «Барселона» – 2:1.
Голы: Бензема, 13, Кроос, 28 – Мингеса, 60.
События матча
|90'
|Каземиро (Реал Мадрид) получает красную карточку.
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Оскар Мингеса (Барселона).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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