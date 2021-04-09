Реал Мадрид

Центральный матч 30-го тура Ла Лиги состоится в Мадриде на стадионе имени Альфредо ди Стефано, где состоится «Эль Класико» - «Реал» примет «Барселону». Противостояние двух главных клубов Испании остается одним из главных в европейском и мировом футболе. Тем более сейчас, когда команды после провальной первой половины сезона по-настоящему вернулись в чемпионскую гонку.

«Реал»

После провального января «Реал» набрал очень солидную форму, и в последних 8 турах Ла Лиги одержал 6 побед при 2 ничьих. И те две потери очков нельзя назвать незапланированными и говорить, что они случились на ровном месте: команда Зинедина Зидана не сумела обыграть лидера сезона, «Атлетико» Мадрид, и свежеиспеченного обладателя Кубка Испании, «Реал Сосьедад».

«Матрасники» во втором круге начали хромать, и растеряли весь тот запас, который им подарили «Реал» с «Барселоной» в первом круге. И сейчас к «Эль Класико» оба его участника подходят уже на расстоянии вытянутой руки от команды Диего Симеоне: «Барселона» отстает всего на одно очко, а «Реал» - на три. С турнирной точки зрения победа больше нужна «Реалу»: поражение от «Барселоны» может снова выбросить «сливочных» из чемпионской гонки.

Однако «Реал» не чувствует себя прижатым к стенке – команда продолжает борьбу в Лиге чемпионов, и имеет еще один шанс завоевать большой трофей в нынешнем сезоне. Во вторник подопечные Зидана в первом матче 1/4 финала дома обыграли «Ливерпуль» 3:1. Неплохой задел, но не такой, который бы позволил полностью выбросить ответный матч из головы и готовиться только к матчу с «Барселоной».

С составом у «Реала» проблемы тоже есть. Особенно в центре защиты – не сыграют с «Барселоной» Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Лечится от очередной травмы и Эден Азар. Под вопросом также участие в матче правого защитника Дани Карвахаля.

«Барселона»

«Барселона» в свою очередь из Лиги чемпионов уже вылетела в 1/8 финала от ПСЖ. Да, с одной стороны, это позволило каталонцам разгрузить свой график и полностью сосредоточиться на чемпионате. С другой стороны, на каталонцев это дополнительное давление – спасти сезон они теперь могут только благодаря успехам на внутренней арене.

И, стоит сказать, в чемпионате команда Рональда Кумана сейчас набрала блестящую форму. После нового года каталонцы в 14 матчах Ла Лиги одержали 13 побед и лишь однажды сыграли вничью – 21 февраля с «Кадисом». Учитывая спад в результатах «Атлетико» и загруженность «Реала» Лигой чемпионов, сейчас именно «Барселона» выглядит фаворитом в чемпионской гонке. И победа в «Эль Класико» может стать очень весомой заявкой на титул.

Прогноз

Силы участников матча очень равные, и выявить победителя им будет непросто. Рискнем предположить, что матч завершится вничью. Коэффициент на такой исход – 3,9.

10 апреля, суббота