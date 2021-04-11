30-й тур
Реал Мадрид
2 : 1
Барселона
10.04.2021, FT

Зинедин ЗИДАН: «Реал заслужил победу над Барселоной»

Наставник «сливочных» подвел итоги поединка с «блаугранас» (2:1)

  • 11.04.2021 10:29
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Зинедин ЗИДАН: «Реал заслужил победу над Барселоной»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над каталонской «Барселоной» (2:1) в поединке 30-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» — хорошая команда, которая находи пробелы в игре соперника. Мы контролировали ход встречи и заслужили победу. Сегодняшняя победа была заслуженной», — отметил Зидан.

События матча
90' Каземиро (Реал Мадрид) получает красную карточку.
60' ГОЛ ! Мяч забил Оскар Мингеса (Барселона).
28' ГОЛ ! Мяч забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
14' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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Источник — Sport.ua

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