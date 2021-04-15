Ливерпуль
0 : 0
Реал Мадрид
14.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Зинедин ЗИДАН: «Реал оседлал ливерпульский ураган. Можем гордиться»

Наставник «сливочных» посвятил выход в полуфинал Лиги чемпионов своим футболистам

  • 15.04.2021 02:22
  • 187 просмотров
  • 2 комментария
Зинедин ЗИДАН: «Реал оседлал ливерпульский ураган. Можем гордиться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов. В первом матче 1/4 финала турнира «сливочные» обыграли «Ливерпуль» со счетом 3:1, второй поединок завершился ничьей 0:0.

«Мы понимали, что придется сегодня потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением.

Знали, что соперник начнет очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше.

Мы заслуженно прошли дальше. Посвящаю эту победу своим парням. Она придаст нам новый заряд энергии, которого хватит до конца сезона.

Мы прошли дальше, но пока что еще ничего не выиграли. Но я горжусь тем, что мы делаем. А теперь время отдохнуть и насладиться успехом.

Мы приложили огромные усилия. За неделю у нас было три важнейших матча. Рады, что этот отрезок остался позади», — сказал Зидан.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с лондонским «Челси».

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    24forever
    online
      24forever, 15.04.2021 03:35
    0
    и в теории могло быть ушей в копилке коста-риканца как у Буффона, Касильяса, Нойера взятых ...
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 15.04.2021 03:34
    0
    у Наваса за Реал и ПСЖ 12 из 12 проходов по сетке в двухлеговых ривалри ...
    ачуметь ...
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 15.04.2021 03:35
    0
    и в теории могло быть ушей в копилке коста-риканца как у Буффона, Касильяса, Нойера взятых ...
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 15.04.2021 03:34
    0
    у Наваса за Реал и ПСЖ 12 из 12 проходов по сетке в двухлеговых ривалри ...
    ачуметь ...
    Ссылка
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