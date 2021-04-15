Зинедин ЗИДАН: «Реал оседлал ливерпульский ураган. Можем гордиться»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов. В первом матче 1/4 финала турнира «сливочные» обыграли «Ливерпуль» со счетом 3:1, второй поединок завершился ничьей 0:0.

«Мы понимали, что придется сегодня потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением.

Знали, что соперник начнет очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше.

Мы заслуженно прошли дальше. Посвящаю эту победу своим парням. Она придаст нам новый заряд энергии, которого хватит до конца сезона.

Мы прошли дальше, но пока что еще ничего не выиграли. Но я горжусь тем, что мы делаем. А теперь время отдохнуть и насладиться успехом.

Мы приложили огромные усилия. За неделю у нас было три важнейших матча. Рады, что этот отрезок остался позади», — сказал Зидан.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с лондонским «Челси».