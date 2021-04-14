В среду, 14 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Реалом» из Мадрида. Поединок пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Неделю назад команды повторили счет киевского финала Лиги чемпионов-2017/18. Команда Зинедина Зидана одержала победу со счетом 3:1 и сделала весомую заявку на выход в полуфинал турнира. Однако не стоит забывать, что подопечные Юргена Клоппа уже выходили победителями из, как казалось, безвыходных положений.

В 2019 году «красные» проиграли каталонской «Барселоне» на «Камп Ноу» со счетом 0:3, и почти все были уверены, что именно испанский клуб выйдет в финал. Но на «Энфилде» английский гранд поиздевался над Лионелем Месси и компанией, забив сразу четыре мяча в ответном матче и не пропустив при этом ни одного.

Так что «Реалу» однозначно нельзя расслабляться, впереди тяжелый матч, и букмекеры считают, что больше шансов одержать победу в нем именно у «Ливерпуля». В то же время, полуфиналистом они видят «сливочных». Оно и неудивительно, ведь если гости забьют два гола, «Ливерпулю» будет необходимо отправить в сетку ворот соперника сразу пять мячей.

К сожалению, украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин по-прежнему остается вторым вратарем и не получает шанса дебютировать за мадридский клуб не то что в Лиге чемпионов, а и в испанской Примере. Единственный официальный поединок за основную команду наш соотечественник провел в январе нынешнего года, однако он сложился для Андрея провально. Тогда «Реал» полурезервным составом проиграл клубу третьего дивизиона Испании «Алькояно» в 1/16 финала Кубка Короля (1:2). Похоже, нового шанса подсидеть Тибо Куртуа нашему соотечественнику придется ждать довольно долго...

В субботу команды провели по поединку в своих национальных чемпионатах. «Ливерпуль» обыграл на своем поле «Астон Виллу» (2:1) и продолжает борьбу за топ-4. Защитить чемпионский титул команде Клоппа уже никак не удастся, теперь перед ней стоит задача заполучить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Реал» же ведет борьбу за чемпионство, и победа в Эль Класико над «Барселоной» (2:1) позволила «сливочным» не только обойти каталонцев, но и вплотную приблизиться к «Атлетико», с которым их теперь разделяет всего одно очко.

Интересно, какую тактику на игру выберет тренерский штаб «Реала». То, что «Ливерпуль» будет с первых минут идти вперед забивать быстрый гол, очевидно. И поэтому не исключено, что мадридский клуб попытается сделать акцент на оборону и контратаки. Но не приведет ли это к фиаско? В любом случае, Зидан умеет побеждать Клоппа и наверняка достигнет положительного результата, достаточного для выхода в полуфинал.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Филлипс, Кабак, Александр-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Алькантара, Мане, Жота, Салах.

«Реал Мадрид»: Куртуа – Менди, Начо, Милитао, Лукас, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Бензема, Асенсио.

14 апреля, среда