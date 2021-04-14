Ливерпуль
0 : 0
Реал Мадрид
14.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Засуха на Энфилде. Ливерпуль не смог забить Реалу

Гости спокойно оформили выход в полуфинал Лиги чемпионов

  • 14.04.2021 23:57
  • 741 просмотр
  • 8 комментариев
Засуха на Энфилде. Ливерпуль не смог забить Реалу
© Getty Images/Global Images Ukraine

В этом матче не было однозначного фаворита, но шансы на проход после домашних 3:1 были выше у «Реала». Поэтому хозяева хотели не пропустить (потому что в таком случае пришлось бы забивать трижды) и как можно быстрее забить.

И «Ливерпуль» сразу же побежал выполнять эту задачу. Игроков «Реала» прессинговали уже на их половине. И это дало результат - уже на второй минуте Салах получил мяч от Мане, перед Мо был только Куртуа. И Тибо не дал забить египтянину, отбив ногами удар.

«Ливерпуль» продолжал агрессивно играть на чужой половине, заставляя соперников ошибаться. Но подопечные Зидана быстро оправились и отодвинули игру от своих ворот. «Ливерпуль» попытался пройти оборону мадридцев за счет короткого паса - не получалось.

Тогда в ход пошла игра в английском стиле - навесы, прострелы, угловые, которые Александер-Арнольд и Робертсон исполняли регулярно. Так же регулярно «Реал» их нейтрализовал. Можно отметить удары Милнера издалека и Кабака головой, но Куртуа в первом случае выручил, а Озан пробил выше.

Getty Images/Global Images Ukraine

Имел момент и «Реал» - Бензема подхватил мяч слева и пробил в ближнюю штангу. Но ничего больше не произошло. Вспышка эмоций в середине тайма стал практически единственным моментом, где был заметен арбитр. Бьорн Кюйперс выписал по «горчичнику» Каземиро и Робертсону, которые завелись.

До конца тайма «Ливерпуль» имел еще три возможности забить, но Мане не успел на прострел Трента, а Салах и Вейналдум с очень выгодных позиций пробили выше ворот.

Второй тайм начался, как и первый, с навала хозяев. Мог сразу же забить Фирмино после подачи Салаха, но Куртуа справился. Игра продолжилась напряженная, но без особых моментов. Так продолжалось до 66 минуты, когда Алиссон оставил надежду «Ливерпулю» - сначала отразил удар Винисиуса после выхода один на один и тут же заблокировал добивание Бензема. Могли забивать Фирмино и Жота, но у них были полумоменты, с которыми защита «Реала» уверенно справилась.

Усталость сказывалась - «Ливерпуль» шел вперед, но выглядело это как-то безнадежно. В конце матча Зидан особо не переживал - было очевидно, что его команда выдержит. Так и произошло.

«Реал» в полуфинале сыграет с еще одной английской командой - «Челси», а для Юргена Клоппа этот европоход закончился. Требуется перезагрузка команды.

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч.

«Ливерпуль» - «Реал»  - 0:0 (первый матч - 1:3).

 Робертсон, 25, Филлипс, 59 - Каземиро, 25.

«Ливерпуль»:  Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Жота, 60), Робертсон, Фабиньо, Милнер (Алькантара, 60), Вейналдум, Мане (Окслейд-Чемберлен, 82), Салах, Фирмино (Шакири, 82).

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Менди, Вальверде, Кроос (Одриосола, 72), Модрич, Каземиро, Асенсио (Иско, 82), Винисиус Жуниор (Родриго, 72), Бензема.

Арбитр: Бьорн Кюйперс (Нидерланды).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

ЛИВЕРПУЛЬ - РЕАЛ МАДРИД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 15.04.2021 00:15
    -2
    Сегодня опыт победил азарт.
    Винисиус насколько хорош был в первой игре.а сегодня никакой,а ведь стабильность залог больших успехов.
    Реал полагаю и далее будет исключать клубы АПЛ из ЛЧ,нууу в этом сезоне,если ПСЖ не подсобит.
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 15.04.2021 00:09
    +2
    А Засуха не на Энфилде, а в Ковалёвке!
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    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 15.04.2021 00:08
    0
    kot-7, 15.04.2021 00:03
    А куда им ломиться, по две игры в неделю, с таким лазаретом, да и в ла лиге гонка за золото, там соперники уже вылетели из ЛЧ, сыграли по счету...
    Та я ж их не обвиняю, я просто констатирую факт несоответствия ожиданий действительности. Две ставки мне запорол Реал из трех экспрессов по 5 событий. Причем брал то я всего лишь ставку "Реал забьет".
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 15.04.2021 00:03
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 14.04.2021 23:59
    Капец. Ну совсем не такого ждал от Реала. Тупо засушили игру, решив поэкономить силы.
    А куда им ломиться, по две игры в неделю, с таким лазаретом, да и в ла лиге гонка за золото, там соперники уже вылетели из ЛЧ, сыграли по счету...
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 15.04.2021 00:02
    0
    Зизу проглотил Ліверпуль и гениально расчитал силы на сложную неделю
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 15.04.2021 00:01
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 14.04.2021 23:59
    Капец. Ну совсем не такого ждал от Реала. Тупо засушили игру, решив поэкономить силы.
    За ничью УЕФА тоже платит премиальные.)
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 15.04.2021 00:00
    +3
    Остаётся Ливерпулю упираться за топ-5. А там куча мала))
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 14.04.2021 23:59
    -3
    Капец. Ну совсем не такого ждал от Реала. Тупо засушили игру, решив поэкономить силы.
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 15.04.2021 00:00
    +3
    Остаётся Ливерпулю упираться за топ-5. А там куча мала))
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 15.04.2021 00:09
    +2
    А Засуха не на Энфилде, а в Ковалёвке!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 15.04.2021 00:08
    0
    kot-7, 15.04.2021 00:03
    А куда им ломиться, по две игры в неделю, с таким лазаретом, да и в ла лиге гонка за золото, там соперники уже вылетели из ЛЧ, сыграли по счету...
    Та я ж их не обвиняю, я просто констатирую факт несоответствия ожиданий действительности. Две ставки мне запорол Реал из трех экспрессов по 5 событий. Причем брал то я всего лишь ставку "Реал забьет".
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 15.04.2021 00:03
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 14.04.2021 23:59
    Капец. Ну совсем не такого ждал от Реала. Тупо засушили игру, решив поэкономить силы.
    А куда им ломиться, по две игры в неделю, с таким лазаретом, да и в ла лиге гонка за золото, там соперники уже вылетели из ЛЧ, сыграли по счету...
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 15.04.2021 00:02
    0
    Зизу проглотил Ліверпуль и гениально расчитал силы на сложную неделю
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 15.04.2021 00:01
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 14.04.2021 23:59
    Капец. Ну совсем не такого ждал от Реала. Тупо засушили игру, решив поэкономить силы.
    За ничью УЕФА тоже платит премиальные.)
    Ссылка
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