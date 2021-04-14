Засуха на Энфилде. Ливерпуль не смог забить Реалу

В этом матче не было однозначного фаворита, но шансы на проход после домашних 3:1 были выше у «Реала». Поэтому хозяева хотели не пропустить (потому что в таком случае пришлось бы забивать трижды) и как можно быстрее забить.

И «Ливерпуль» сразу же побежал выполнять эту задачу. Игроков «Реала» прессинговали уже на их половине. И это дало результат - уже на второй минуте Салах получил мяч от Мане, перед Мо был только Куртуа. И Тибо не дал забить египтянину, отбив ногами удар.

«Ливерпуль» продолжал агрессивно играть на чужой половине, заставляя соперников ошибаться. Но подопечные Зидана быстро оправились и отодвинули игру от своих ворот. «Ливерпуль» попытался пройти оборону мадридцев за счет короткого паса - не получалось.

Тогда в ход пошла игра в английском стиле - навесы, прострелы, угловые, которые Александер-Арнольд и Робертсон исполняли регулярно. Так же регулярно «Реал» их нейтрализовал. Можно отметить удары Милнера издалека и Кабака головой, но Куртуа в первом случае выручил, а Озан пробил выше.

Getty Images/Global Images Ukraine

Имел момент и «Реал» - Бензема подхватил мяч слева и пробил в ближнюю штангу. Но ничего больше не произошло. Вспышка эмоций в середине тайма стал практически единственным моментом, где был заметен арбитр. Бьорн Кюйперс выписал по «горчичнику» Каземиро и Робертсону, которые завелись.

До конца тайма «Ливерпуль» имел еще три возможности забить, но Мане не успел на прострел Трента, а Салах и Вейналдум с очень выгодных позиций пробили выше ворот.

Второй тайм начался, как и первый, с навала хозяев. Мог сразу же забить Фирмино после подачи Салаха, но Куртуа справился. Игра продолжилась напряженная, но без особых моментов. Так продолжалось до 66 минуты, когда Алиссон оставил надежду «Ливерпулю» - сначала отразил удар Винисиуса после выхода один на один и тут же заблокировал добивание Бензема. Могли забивать Фирмино и Жота, но у них были полумоменты, с которыми защита «Реала» уверенно справилась.

Усталость сказывалась - «Ливерпуль» шел вперед, но выглядело это как-то безнадежно. В конце матча Зидан особо не переживал - было очевидно, что его команда выдержит. Так и произошло.

«Реал» в полуфинале сыграет с еще одной английской командой - «Челси», а для Юргена Клоппа этот европоход закончился. Требуется перезагрузка команды.

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч.

«Ливерпуль» - «Реал» - 0:0 (первый матч - 1:3).

Робертсон, 25, Филлипс, 59 - Каземиро, 25.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Жота, 60), Робертсон, Фабиньо, Милнер (Алькантара, 60), Вейналдум, Мане (Окслейд-Чемберлен, 82), Салах, Фирмино (Шакири, 82).

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Менди, Вальверде, Кроос (Одриосола, 72), Модрич, Каземиро, Асенсио (Иско, 82), Винисиус Жуниор (Родриго, 72), Бензема.

Арбитр: Бьорн Кюйперс (Нидерланды).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

ЛИВЕРПУЛЬ - РЕАЛ МАДРИД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА