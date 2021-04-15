Сегодня, 14 апреля «Ливерпуля» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома принимает «Реал» после поражения 1:3 в Мадриде. Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Составы команд:
«Ливерпуль»: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон – Фабиньо, Милнер, Вейналдум – Мане, Салах, Фирмино
Запас: Адриан, Х. Дэвис, Тиаго Алькантара, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Жота, Цимикас, Шакири, Б. Дэвис, Уильямс, Кэйн, Кларксон
«Реал»: Куртуа – Милитао, Начо, Менди, Вальверде - Кроос, Модрич, Каземиро - Асенсио, Винисиус Жуниор, Бензема
Запас: Лунин, Альтубе, Марсело, Одриосола, Иско, Мариано Диас, Родриго, Парк, Аррибас, Чуст
Видеообзор матча.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.