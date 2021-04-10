Вырвали победу на 90+1-й. Ливерпуль провел волевой матч с Астон Виллой

10 апреля «Ливерпуль» в рамках 31-го тура чемпионата Англии одержал волевую победу в матче с «Астон Виллой».



Команда Юргенна Клоппа проиграла первый тайм со счетом 0:1, но во второй половине встречи сумела отыграться, а в концовке и вырвать победу.



В турнирной таблице «Ливерпуль» поднялся на четвертое место, но сразу у нескольких конкурентов игра в запасе. «Астон Вилла» оккупировала десятую строчку.



Чемпионат Англии. 31-й тур

«Ливерпуль» – «Астон Вилла» – 2:1

Голы: 0:1 – 43 Уоткинс, 1:1 – 57 Салах, 2:1 – 90+1 Александер-Арнолд.

«Ливерпуль» – Алиссон, Александер-Арнолд, Филлипс, Кабак (Шакири, 89), Робертсон, Фабиньо, Милнер, Салах, Вейналдум (Тиаго Алькантара, 70), Диогу Жота, Фирмино (Мане, 75).

«Астон Вилла» – Мартинес, Мингз, Таргетт, Конса, Кэш, Макгинн, Накамба (Баркли, 66), Дуглас Луис, Трезеге (Рэмзи, 82), Траоре (Эль-Гази, 68), Воткинс.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА