31-й тур
Ливерпуль
0 : 0
Астон Вилла
10.04.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Будет ли реванш за матч первого круга?

  • 08.04.2021 19:15
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Ливерпуль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© AP

В субботу, 10-го апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» в рамках матча 31-го тура английской Премьер-лиги местный «Ливерпуль» примет «Астон Виллу». Стартовый свисток арбитра Пола Тирни прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

«Ливерпуль»

«Красные» продолжают играть на два фронта. Мерсисайдцы среди недели провели поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». «Ливерпуль» ничего не смог противопоставить сопернику и заслуженно проиграл. Команда Юргена Клоппа не показала тот футбол, который от нее ждут. В итоге шансы ливерпульцев на выход в полуфинал самого престижного клубного турнира Старого Света очень снизились.

«Ливерпуль» и вовсе может остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне. В чемпионате у банды Клоппа также проблемы. Несмотря на победы над «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом» в прошлых матчах, «красные» все еще идут лишь на седьмом месте. В их активе 49 очков. Правда, отстают от зоны Лиги чемпионов они лишь на три пункта. Вся борьба еще впереди, но оступаться «Ливеру» уже крайне нежелательно.

У действующего чемпиона Англии продолжаются серьезные проблемы с составом. Точно не примут участие в матче с «Астон Виллой» Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес, Куивин Келлехер, Жоэль Матип, Дивок Ориги и Джордан Хендерсон. Все они травмированы.

«Астон Вилла»

Аппетиты «вилланов» в текущем сезоне более скромны. «Львы» стартовали в этом сезоне достаточно удачно, однако по ходу сезона уже все стало на свои места. В настоящий момент «Астон Вилла» имеет в своем активе 44 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. Судя по турнирным раскладам, команда Дина Смита еще может побороться за место в еврокубках. Конечно, отказываться от этого «Вилла» не будет, но думается, что и местом в середине турнирной таблице в клубе останутся довольны.

«Львы» уже давно вылетели из Кубков и продолжают борьбу только в чемпионате страны. Это огромный плюс перед игрой с «Ливерпулем», который подходит к игре не в лучшем настроении после поражения в Лиге чемпионов. В этом и есть шанс для «Астон Виллы», которая, конечно, является аутсайдером противостояния. Еще один плюс в том, что лазарет команды пуст, Дин Смит сможет рассчитывать в этой игре на всех игроков.

История встреч

Уже 195 раз соперники встречались между собой на футбольном поле. 97 побед на счету «Ливерпуля», 58 викторий у «Астон Виллы». Еще 40 игр завершились вничью.

В поединке первого круга «Астон Вилла» поиздевалась над «Ливерпулем», отправив в его ворота семь мячей, а в свои пропустила лишь два.

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Арнольд, Кейта, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Жота.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Таргетт, Луис, МакГин, Траоре, Сансон, Эль-Гази, Уоткинс.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.57 по линии Parimatch.

10 апреля, суббота

«Ливерпуль» – «Астон Вилла»
Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Источник — Sport.ua

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