Украинские любители футбола наверняка хорошо знают, что всю первую половину нынешнего сезона «Мариуполь» проводил вне родных стен, играя то на полях соперников, то на нейтральной территории. И вот когда в минувшем 19-м туре приазовская команда впервые выступила на своем стадионе имени Владимира Бойко, сыграв вничью с «Минаем» 0:0, подумалось, что все неудобства остались в прошлом. Уж теперь-то подопечные Остапа Маркевича могут спокойно организовывать учебно-тренировочный процесс и без всяких хлопот готовиться к очередным домашним играм.

Но, увы, радость футболистов, тренеров и болельщиков клуба была преждевременной. Оказалось, что новый газон стадиона не выдержал нагрузки и для его полного восстановления еще потребуется какое-то время. Поэтому предстоящий поединок 20-го тура с «Ингульцом» мариупольцы проведут в Харькове на стадионе «Металлист».

Если говорить о турнирном положении «Мариуполя» в Премьер-Лиге, то оно сейчас выглядит очень сложным, так как команда находится уже в непосредственной близости от зоны вылета. Восемь туров подряд приазовцы не знают радости побед, проиграв за этот период 6 матчей и 2 завершив вничью. Последний раз они добивались успеха аж 27 ноября, когда выиграли в гостях у «Львова» со счетом 3:1.

Плюс ко всему у мариупольцев возникла еще и серьезная кадровая потеря. Так, несколько дней назад стало известно о том, что из-за сложной травмы, полученной в игре с «Ворсклой», выбыл практически до конца сезона форвард Даниил Сикан, на которого очень рассчитывал тренерский штаб команды. Тем не менее, в «Мариуполе» очень надеются с честью выбраться из этой непростой ситуации и наверняка постараются начать восхождение вверх уже с предстоящего матча, добившись положительного результата.

У «Ингульца» же, наоборот, в последнее время дела пошли неплохо и команда выиграла два матча подряд - у «Миная» в гостях и у «Александрии» дома с одинаковым счетом 1:0. Благодаря этим победам футболисты из Петрово ушли из группы аутсайдеров и поднялись уже на 9-е место, опередив, кстати, «Мариуполь». Поэтому поединок в Харькове будет для них не менее важным и они приложат все силы, чтобы сохранить имеющийся статус-кво.

В первом круге соперники встречались в Кропивницком на стадионе «Зирка» и тогда была зафиксирована ничья 1:1. У «Ингульца» автором забитого мяча стал Балан, а у мариупольцев Бондаренко.

И об арбитре. Матч «Мариуполь» - «Ингулец» будет судить Виталий Романов из Днепра. Интересно, что с номинальными хозяевами поля он не пересекался в официальных матчах почти два года, после того, как «Мариуполь» выиграл у «Львова» со счетом 2:0. Да и с «Ингульцом» этот судья виделся уже достаточно давно еще в первой лиге. Тогда команда из Петрово сыграла вничью 1:1 в гостях с клубом «Оболонь-Бровар».

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Быков, Кирюханцев, Танковский, Мишнев, Горбунов, Бондаренко, Топалов, Кулаков.



«Ингулец»: Малыш, Квасный, Салем, Ковалев, Балан, Шишка, Кучеренко, Бартулович, Запорожец, Козак, Ситчинава.

3 апреля, суббота