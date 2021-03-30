ОФИЦИАЛЬНО. Матч Мариуполь – Ингулець пройдет в Харькове

Официально подтверждено, что клуб УПЛ «Мариуполь» домашний матч 20-го тура чемпионата Украины против »Ингульца» проведет в Харькове на стадионе «Металлист».
Причиной является реконструкция футбольного поля стадиона в Мариуполе, которая затянулась из-за холодной зимы.
Таким образом, матч «Мариуполь» – «Ингулец» состоится 3 апреля в Харькове и начнется в 14:00.
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Источник — УПЛ
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