Снова не дома! Мариуполь примет Ингулец в Харькове

Мариуполь, который большую часть текущего сезона не имел возможности играть на домашнем стадионе имени В.С. Бойко из-за масштабной реконструкции арены, снова вынужден принимать гостей не дома. Обновленный газон стадиона «Мариуполя» пока не готов к приему матчей.

Поединок 20-го тура чемпионата Украины «Мариуполь» — «Ингулец» состоится в Харькове на ОСК «Металлист».

«Друзья, в минувший уик-энд наша команда после практически семимесячного отсутствия вернулась домой — на стадион имени В.С. Бойко. Матч против «Миная» посетили 1587 болельщиков. Мы благодарим вас за поддержку! Все это время на нашем родном стадионе происходила полная реконструкция футбольного поля, которая включала в себя не только замену травяного покрытия, но и монтаж новой дренажной системы, электрической системы подогрева и современного автоматического полива. Такая масштабная реконструкция (первая в истории стадиона!) немного затянулась по независящим от нас причинам, а именно из-за аномально холодной для нашего региона зимы. Тестовые нагрузки во время прошедшего матча с ФК «Минай» показали, что новому газону все-таки необходимо дополнительное время на рост и интенсивное укоренение газонной травы. Иначе опять будет лететь песок, а футболисты будут получать необязательные травмы.

Поэтому, как бы мы этого не хотели, но мы вынуждены следующую игру 20-го тура против ФК «Ингулец» опять провести на выезде, в Харькове (на ОСК «Металлист»). Мы ежедневно мониторим состояние газона на стадионе Бойко, но погода (буквально позавчера у нас опять шел обильный снег) оставляет нам мало шансов и на 21-й тур. Мы очень рассчитываем вернутся на домашний стадион хотя бы к 22-му туру. Просим футбольную общественность Мариуполя с пониманием отнестись к сложившейся ситуации!», — говорится в сообщении на официальном сайте «Мариуполя».

Матчи 20-го тура УПЛ состоятся в начале апреля.