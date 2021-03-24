Снова не дома! Мариуполь примет Ингулец в Харькове

Новый газон на стадионе имени Бойко пока не готов к проведению матчей

  • 24.03.2021 14:34
  • 531 просмотр
  • 1 комментарий
Снова не дома! Мариуполь примет Ингулец в Харькове
© ФК Шахтер Донецк

Мариуполь, который большую часть текущего сезона не имел возможности играть на домашнем стадионе имени В.С. Бойко из-за масштабной реконструкции арены, снова вынужден принимать гостей не дома. Обновленный газон стадиона «Мариуполя» пока не готов к приему матчей.

Поединок 20-го тура чемпионата Украины «Мариуполь» — «Ингулец» состоится в Харькове на ОСК «Металлист».

«Друзья, в минувший уик-энд наша команда после практически семимесячного отсутствия вернулась домой — на стадион имени В.С. Бойко. Матч против «Миная» посетили 1587 болельщиков. Мы благодарим вас за поддержку! Все это время на нашем родном стадионе происходила полная реконструкция футбольного поля, которая включала в себя не только замену травяного покрытия, но и монтаж новой дренажной системы, электрической системы подогрева и современного автоматического полива. Такая масштабная реконструкция (первая в истории стадиона!) немного затянулась по независящим от нас причинам, а именно из-за аномально холодной для нашего региона зимы. Тестовые нагрузки во время прошедшего матча с ФК «Минай» показали, что новому газону все-таки необходимо дополнительное время на рост и интенсивное укоренение газонной травы. Иначе опять будет лететь песок, а футболисты будут получать необязательные травмы.

Поэтому, как бы мы этого не хотели, но мы вынуждены следующую игру 20-го тура против ФК «Ингулец» опять провести на выезде, в Харькове (на ОСК «Металлист»). Мы ежедневно мониторим состояние газона на стадионе Бойко, но погода (буквально позавчера у нас опять шел обильный снег) оставляет нам мало шансов и на 21-й тур. Мы очень рассчитываем вернутся на домашний стадион хотя бы к 22-му туру. Просим футбольную общественность Мариуполя с пониманием отнестись к сложившейся ситуации!», — говорится в сообщении на официальном сайте «Мариуполя».

Матчи 20-го тура УПЛ состоятся в начале апреля.

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 14:45
    +1
    Немного странно для почитателей теории "одной кормушки " Шахты и Мариуполя. Ибо у Шахтёра всегда были топ агрономы, так что либо на Мариуполь всем плевать и никто ничего не делает, либо недоконтролили что-то...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 14:45
    +1
    Немного странно для почитателей теории "одной кормушки " Шахты и Мариуполя. Ибо у Шахтёра всегда были топ агрономы, так что либо на Мариуполь всем плевать и никто ничего не делает, либо недоконтролили что-то...
    Ссылка
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