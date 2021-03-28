Сикан выбыл до конца сезона

Форвард уже не поможет «Мариуполю» в этом сезоне

  • 28.03.2021 17:19
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Сикан выбыл до конца сезона
© ФК Мариуполь. Даниил Сикан

Во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ «Mариуполь» решил сосредоточиться исключительно на тренировочном процессе.

На 29 марта у азовцев запланирован выходной, а затем подопечные Остапа Маркевича начнут непосредственную подготовку к календарному поединку с «Ингульцом», который, кстати, состоится в Харькове, поскольку газон стадиона в Mариуполе еще не соответствует требованиям.

В тренировочном лагере «горожан» отсутствуют Александр Драмбаев, Алексей Кащук, Артем Бондаренко и Олег Очеретько, которые в составе молодежной сборной Украины в эти дни принимают участие в международном турнире в Турции. А вот еще один игрок молодежной сборной Украины – Даниил Сикан из-за серьезной травмы надолго выбыл из строя и, скорее всего, в этом сезоне уже не поможет приазовцам.

Напомним, что пока «Мариуполь» занимает в чемпионате УПЛ десятое место, набрав 18 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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