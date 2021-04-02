20-й тур
Мариуполь
0 : 0
Ингулец
03.04.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.04.2021 11:42
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Мариуполь – Ингулец. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В пятницу, 2-го апреля, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Мариуполь» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Харькове, на поле стадиона ОСК «Металлист», начало в 14:00.

Украинский клубный футбол выходного дня возвращается после международной паузы противостоянием между командами, находящимися у экватора турнирной таблицы, в достаточно неожиданной локации. «Мариуполь» с нетерпением ждал момента возвращения на родную арену, после завершения реконструкции футбольного газона на ней, однако свежая трава провалила уже первое испытание, поэтому приазовцев ожидает очередной домашний матч вдалеке от родного стадиона. При этом, задачу по улучшению турнирных позиций с команды Остапа Маркевича никто не снимал, но даст ли шанс соперникам «Ингулец», который набрал прекрасных ход перед паузой на матчи сборных?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Ингулец».

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Илья Береза, Sport.ua

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