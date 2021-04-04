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Мариуполь
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Ингулец
03.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Остап МАРКЕВИЧ: «Победа над Ингульцом для нас очень важна»

Главный тренер «Мариуполя» прокомментировал победу в матче против «Ингульца»

  • 04.04.2021 03:32
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Остап МАРКЕВИЧ: «Победа над Ингульцом для нас очень важна»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился мнением о победе азовцев в матче против «Ингульца» (4:3).

– По горячим следам трудно давать конструктивный анализ, так как было очень много событий. Игра получилась насыщена моментами. Нам нужно было реализовывать то преимущество, которое у нас было. «Ингулец» — хорошая боевая команда. Но я считаю, что у нас было преимущество. Реализуй мы моменты в первом тайме, нам было бы легче. Имея преимущество в два мяча, нам не следовало пропускать те необязательные мячи. Но против нас играла хорошая команда, которая также стремилась к победе. И мы знали, что для «Ингульца» сегодняшний матч имел большое значение. Я рад, что при счете 2:2 ребята продолжили играть в свой футбол, и мы добились заслуженной победы. Мы оказались в очень непростой ситуации и эта победа для нас очень важна.

– Сегодня День рождения Вашего клуба. К тому же Вы прервали длительную безвыигрышную серию. Возможно, Вам стоит задержаться в фартовом для «Мариуполя» Харькове?
– Я очень надеюсь на это. Поле на стадионе имени В.С.Бойко со временем должно стать таким же как и в Харькове. Но ему нужно время. Иначе мы его просто испортим. Плюс погодные условия в этом году не способствуют росту травы. Посмотрим, как будет. Нашему полю еще нужно время. На таком газоне, какой был сегодня в Харькове, играть одно удовольствие.

– Сикан в этом сезоне на поле больше не появится, или Вы все-таки на него рассчитываете?
– Зная характер Дани, думаю, до конца сезона он не высидит. Есть надежда, что он появится на поле в этом чемпионате. Он – настоящий боец и воин! Он рвется на поле и хочет играть. Уже нашел специальную маску. Надеемся, что он сыграет.

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Источник — ФК Мариуполь

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