Мариуполь - Ингулец. Хет-трик Бондаренко и 7 голов. Обзор матча УПЛ

«Мариуполь» и «Ингулец» в матче УПЛ забили 7 голов на двоих, но «Мариуполь» сумел выиграть 4:3. Хет-трик оформил Артем Бондаренко.
События матча
|88'
|ГОЛ ! С пенальти забил Илья Шевцов (Ингулец).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Петр Стасюк (Мариуполь).
|60'
|ГОЛ ! С пенальти забил Артем Бондаренко (Мариуполь).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Илья Коваленко (Ингулец).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Плохотнюк (Ингулец).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Мариуполь).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Артем Бондаренко (Мариуполь).
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Источник — Sport.ua
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