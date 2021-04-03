20-й тур
Мариуполь
4 : 3
Ингулец
03.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мариуполь - Ингулец. Хет-трик Бондаренко и 7 голов. Обзор матча УПЛ

Команды выдали неожиданно яркий поединок

  • 03.04.2021 16:36
  • 613 просмотров
  • 1 комментарий
Мариуполь - Ингулец. Хет-трик Бондаренко и 7 голов. Обзор матча УПЛ
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«Мариуполь» и «Ингулец» в матче УПЛ забили 7 голов на двоих, но «Мариуполь» сумел выиграть 4:3. Хет-трик оформил Артем Бондаренко.

События матча
88' ГОЛ ! С пенальти забил Илья Шевцов (Ингулец).
67' ГОЛ ! Мяч забил Петр Стасюк (Мариуполь).
60' ГОЛ ! С пенальти забил Артем Бондаренко (Мариуполь).
54' ГОЛ ! Мяч забил Илья Коваленко (Ингулец).
52' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Плохотнюк (Ингулец).
46' ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Мариуполь).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Артем Бондаренко (Мариуполь).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Mar
      Mar, 03.04.2021 17:18
    -1
    Больше голов на другие игры не осталось.)
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