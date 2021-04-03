С Днем рождения! Мариуполь обыграл Ингулец в результативном поединке

К очередному туру украинского чемпионата «Мармуполь» подошел с восьмиматчевой безвыигрышной серией в Премьер-лиге. Перед паузой в турнире команда Остапа Маркевича наконец вернулась на домашнюю арену, но руководство азовцев убедилось в непригодности стадиона имени В.Бойко для проведения матчей. Поэтому мариупольцы снова были вынуждены проводить домашнюю встречу вне дома, на этот раз– в Харькове. Отметим, что сегодняшнее противостояние стало знаковым для «Мариуполя», ведь проходило оно в день его основания: 61 год назад, 3 апреля 1960 года, азовский клуб появился на футбольной карте.

«Ингулец» перед встречей с «Мариуполем» одержал две победы подряд, что с петровским коллективом случилось впервые в УПЛ. При этом петровцы в трех матчах не позволяли соперникам поразить свои ворота. Без сомнения, в Харьков подопечные Сергея Лавриненко приехали с намерениями закрепить успех.

Уже на 5-й минуте мяч оказался в воротах номинальных гостей, но арбитр зафиксировал оффсайд у Топалова, который и нанес точный удар. Соперники действовали в интенсивном темпе, пытаясь длинными передачами выводить своих футболистов на ударные позиции. Особенно усердствовал в этом компоненте полузащитник «Мариуполя» Очеретько. В середине тайма азовцы завладели инициативой. Снова отправил мяч в ворота петровцев Топалов, но на этот раз он оказался еще в более очевидном оффсайде, чем в начале поединка.

Едва не открыл счет в матче Бондаренко, который после прострела Топалова из центра штрафной не попал в ворота. Похожая комбинация прошла у мариупольцев перед перерывом. На этот раз прострел с линии вратарской замыкал Кулаков, и Малыш продемонстрировал блестящую реакцию. Но сохранить свои ворота в неприкосновенности петровцам не удалось. В компенсированное к первому тайму время Салем сыграл неосторожно в собственной штрафной, после чего Малышу пришлось сбивать сыгравшего на опережение Кулакова. Бондаренко с 11-тиметровой отметки пробил уверенно – 1:0.

Начало второй половины встречи выдалось просто шикарным. Сначала ошибку допустил Малыш, после чего мариупольцы удвоили свое преимущество. Голкипер не справился с несложным ударом Бондаренко из-за пределов штрафной. Но угасшая, казалось, интрига возродилась довольно быстро. Коваленко, вышедший на замену в перерыве, нанес удар из правого угла штрафной, и Плахотнюк подправил мяч в ворота. А через минуту уже сам Коваленко в падении головой эффектным ударом замкнул навесную передачу Козака (также стал «джокером» тренерского штаба «Ингульца»), сравняв результат.

Но в составе «Мариуполя» на поле присутствовал свой герой. При подаче углового Семенко руками обхватил Бондаренко, и арбитр второй раз в матче указал на 11-тиметровую отметку. Сам пострадавший с пенальти пробил точно в угол и оформил хет-трик. Отметим, что именно Бондаренко отметился результативным ударом в поединке против «Ингульца» в первом круге (1:1). Так что, Артем забил четыре гола в ворота петровцев в текущем сезоне.

Вскоре голевая феерия была продолжена. После навеса с правого фланга от Кирюханцева мяч долетел в дальний угол штрафной к никем неприкрытому Стасюку, который нанес точный удар. Номинальным гостям снова нужно было демонстрировать характер, но на этот раз мариупольцы не позволяли соперникам что-либо создать у своих ворот. Шанс на камбэк у петровцев появился в конце поединка. Кудрик врезался в Балана в штрафной, и в матче был назначен третий пенальти. Шевцов с «точки» сократил счет до минимума.

Мариупольцы на последних минутах выстояли. Таким образом, азовцы прервали свою безвыигрышную серию. В следующем туре команду Остапа Маркевича ждет непростое домашнее противостояние с «Шахтером» (где оно пройдет, пока неизвестно), а петровцы проведут гостевой матч с «Зарей».

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Мариуполь» – «Ингулец» - 4:3



Бондаренко, 45+3 (пен.), 46, 60 (пен.), Стасюк, 67 – Плохотнюк, 52, 54, Шевцов, 89 (пен.)



Танковский, 72, Чех, 74, Мишнев, 87, Кудрик, 88, Кирюханцев, 90 – Квасный, 19, Бартулович, 24, Семенко, 58, Балан, 64

«Мариуполь»: Кудрик – Меличенко (Кирюханцев, 46), Чоботенко, Быков, Стасюк (Драмбаев, 85) – Топалов, Танковский (Сагуткин, 85), Мишнев, Очеретько (Кащук, 73) – Бондаренко (Чех, 68) – Кулаков.

«Ингулец»: Малыш – Квасный, Семенко, Салем, Балан – Кучеренко – Щедрый (Коваленко, 46), Шишка, Запорожец (Чайковский, 73), Бартулович (Козак, 46) – Плохотнюк (Шевцов, 73).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: ОСК «Металлист» (Харьков).



Удары (в створ): 12 (6) – 10 (5)

Угловые: 4 – 4

Оффсайды: 4 – 2.

МАРИУПОЛЬ-ИНГУЛЕЦ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C