Украина не смогла обыграть Казахстан, Франция ушла в отрыв, камбэк Велепца

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 31 марта.

1. Били, били и... пропустили. Сборная Украины не сумела обыграть Казахстан. Команда Андрея Шевченко снова потеряла очки в отборочном турнире ЧМ-2022.

2. Три очка после трех игр. Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022. В Европе завершился 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.

3. Велепец снова возглавил женскую сборную Украины. Мужскую команду продолжит тренировать Юрай Санитра.

4. Источник: УЕФА готов перенести матчи Евро-2020 в Лондон и Санкт-Петербург. Эти два города приоритетные, так как готовы принять максимум зрителей.

5. Гризманн принес победу. Франция упрочила лидерство в группе с Украиной. В Европе завершился 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.

6. НБА. 10 очков Лэня, второй подряд трипл-дабл Уэстбрука, Вашингтон уступил. «Клипперс» уступили «Орландо», «Денвер» обыграл «Филадельфию».

7. Первая лига. Верес разгромил Черноморец и вышел в лидеры. Состоялся топ-матч тура Первой лиги.

8. УХЛ. Сокол обыграл Кременчук на старте полуфинальной битвы плей-офф. Киевляне добыли минимальную победу.

9. Евро-2021 U-21. Пары 1/4 финала. Россия проиграла Дании и выбыла из турнира. Хорватия чудом вышла в четвертьфинал, забив в конце нужный гол Англии.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик усилил полузащиту ивуарийцем из чемпионата России. Джео Экра в команде Юрия Калитвинцева будет выступать под 55-м номером.