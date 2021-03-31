Били, били и... пропустили. Сборная Украины не сумела обыграть Казахстан

Отчет о матче ожидайте позже.
Отборочный турнир ЧМ-2022. Группа D. Тур 3.
Украина – Казахстан – 1:1
Яремчук (20) – Мужиков (59)
Зинченко (89), Марлос (90) – Алип (5), Абикен (36), Мужиков (43), Вороговский (62), Каримов (69), Покатилов (91)
Украина: Трубин, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев (Тымчик, 87), Сидорчук (Марлос, 67), Малиновский, Шапаренко (Довбик, 81), Зинченко, Мораес (Зубков, 67), Яремчук.
Казахстан: Покатилов, Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов (Быстров, 46), Нургалиев (Тунгышбаев, 86), Мужиков, Тагыберген (Оразов, 46), Валиуллин, Абикен (Вороговский, 46), Аймбетов (Каримов, 60).
Арбитр: Матей Юг (Словения)
НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)
Валерий Василенко, Sport.ua
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Михайличенко - антигерой номер 2. Кожен пас - лажа.
Зінченко - хтось йому пояснить, що не йому заборонено бити по воротам. Так ще й останній шанс, кутовий якоїсь радості пішов подавати.
А так то в первом тайме вроде и смотрелись хорошо. Интересные комбинации, скорость.... но нереализация детского уровня. А второй тайм это пешеходный треш, а не футбол.
А нафиг его извинения нужны ?
Если он влияет на результат матча ?
Ну прям непобедимая команда Шевы
Ну а что мы хотели, в стране война, бардак и нищета.... , а тут такая миролюбивая сборная...
А серьёзно, уже не смешно, и похоже ... "до лучших дней"
Ну так почувствуйте себя на месте Французов.
Куячили всю игру, несколько убойныйх моментов, соперник вааще без полумоментов.
Туловище С. Лупит по мячу.Мяч летит в сторону.
Попадает в ногу жабоедика и закатывается в ворота.
Обидно???!!!
Ну так мы, - не более чем Казахстан, в сравнении с топ-командами Европы
И обострял
И пенку заработал , ой не заработал , путана со свистком не не увидела , как и пенку на бразильском украинце
25 ударов = 1 гол. 2 удара = 1 гол.
Вот куда надо смотреть.
Можно ли забить 2 раза ха матч, если ударить по воротам 50 раз?
Реализация у нашей сборной приближается к 0.
Украина сыграла все три матча 1:1.
Михайличенко - антигерой номер 2. Кожен пас - лажа.
Зінченко - хтось йому пояснить, що не йому заборонено бити по воротам. Так ще й останній шанс, кутовий якоїсь радості пішов подавати.
Ну, а если шутки в сторону, то сегодняшний результат это фиаско
1. Де Буяльскій?
2. Де тренер сбірної України?
Прессинговали, плотно играли, накрывали пасы, вратарь всё тащил - молодцы.
Ну, а тем, кто не может с 7 метров мимо вратаря пробить (Зубков), надо тренироваться вне сборной.
Ну и Зина с Малиной - тоже зазнались - лажа была полная.
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