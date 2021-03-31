УКРАИНА
1 : 1
Казахстан
31.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Били, били и... пропустили. Сборная Украины не сумела обыграть Казахстан

Команда Андрея Шевченко снова потеряла очки в отборочном турнире ЧМ-2022

  • 31.03.2021 23:37
  • 7445 просмотров
  • 171 комментарий
Били, били и... пропустили. Сборная Украины не сумела обыграть Казахстан
© УЕФА

Отчет о матче ожидайте позже.

Отборочный турнир ЧМ-2022. Группа D. Тур 3.

Украина – Казахстан – 1:1

Яремчук (20) – Мужиков (59)

Зинченко (89), Марлос (90) – Алип (5), Абикен (36), Мужиков (43), Вороговский (62), Каримов (69), Покатилов (91)

Украина: Трубин, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев (Тымчик, 87), Сидорчук (Марлос, 67), Малиновский, Шапаренко (Довбик, 81), Зинченко, Мораес (Зубков, 67), Яремчук.

Казахстан: Покатилов, Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов (Быстров, 46), Нургалиев (Тунгышбаев, 86), Мужиков, Тагыберген (Оразов, 46), Валиуллин, Абикен (Вороговский, 46), Аймбетов (Каримов, 60).

Арбитр: Матей Юг (Словения)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

УКРАИНА - КАЗАХСТАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Валерий Василенко, Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    Poltfut
      Poltfut, 31.03.2021 23:53
    -1
    Наша сборная без креатива.... Как говорится команда непуганых идиотов
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    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 31.03.2021 23:53
    0
    С помощью Мужиков опустили всех ставочников и поднялись сами на конторе
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    you.me.owls from space
      you.me.owls from space, 31.03.2021 23:53
    0
    Джон Вікліф, 31.03.2021 23:51
    Зубков - антигерой двух останніх матчів. Команда створює ідеальні моменти, а людина лупить прямо в воротаря.
    Михайличенко - антигерой номер 2. Кожен пас - лажа.
    Зінченко - хтось йому пояснить, що не йому заборонено бити по воротам. Так ще й останній шанс, кутовий якоїсь радості пішов подавати.
    Ну так кроме него сегодня никто тольком не играл. Почувствовал, что может затащить. Но лучше нинада, согласен.
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    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 31.03.2021 23:52
    0
    Зинченко судя по всему на одну команду только хватает) когда в Сити сидел на банке.. то фиерил в сборной. Только там начал выходить в основе.. в сторной вообще ниочем. обрезки.. поспешные не точные передачи.. удары по воробьям
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    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 31.03.2021 23:52
    0
    Зінченко помоему нос высоко задрал,один тайм более менее за три игры,Буяльский бы намного лучше сыграл
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    Fangold
      Fangold, 31.03.2021 23:52
    +1
    Дякую Уефа що вишвирнули нашу збірну з ліги А в лізі націй, вона на це заслоговує
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    POWER
    online
      POWER, 31.03.2021 23:52
    0
    Без Коно и без Ярмолы нападение не то!
    Ссылка
    taravasya
    online
      taravasya, 31.03.2021 23:52
    +1
    Очень интересно посмотреть на статистику ТТД Зинченко. У меня ощущение такое, что он процентов 70 в молоко отправляет(во всех трёх матчах). И это среди прочего, является одним из самых токсичных моментов в созидательной деятельности команды.
    А так то в первом тайме вроде и смотрелись хорошо. Интересные комбинации, скорость.... но нереализация детского уровня. А второй тайм это пешеходный треш, а не футбол.
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    Demon
      Demon, 31.03.2021 23:52
    0
    Александр Сидорчук, 31.03.2021 23:49
    Шевченко со своими дамбасянами даже казахам прощелкали, ублюдки !!!
    Не переходи на географические принципы. Какая разница, кто откуда. Главное-наша команда.
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    Владислав Петров
    online
      Владислав Петров, 31.03.2021 23:52
    0
    Очередной позорняк. Не в обороне не в атаке, игроки как будто на товарищеском матч играли. Все играки топчутся на месте, что это за тактика такая, у Шевы спросить надо!!!
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 31.03.2021 23:52
    0
    Во-первых, не надо было у Львова матчи забирать. Во-вторых, теперь Шеве припомнят и Буяльского, и других ребят. В-третьих, за пижонство расплачиваются уже в который раз.
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    Archie FireLion
      Archie FireLion, 31.03.2021 23:52
    0
    Ну...сыграть вничью для этой сбродной с главным конкурентом за 4 место, это ещё неплохо.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 31.03.2021 23:52
    0
    name_footbol, 31.03.2021 23:46
    Еще раз Шева не причем, от слова НЕ ПРИ ЧЕМ....Игроки если филонят, при чем тут тренер? ПРИ ЧЕМ????????????????????????
    Он отвечает за результат, и за игроков. Казахов не обыграть.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 31.03.2021 23:52
    -1
    Alex86 1, 31.03.2021 23:51
    сегодня конкретно вроде смотрелся нормально, но не зашло что-то, когда такое то лучше менять сразу, так и оказалось ... + где пенки? ипанутый судья головой об стену
    Так ещё один чмошник извиняться будет
    А нафиг его извинения нужны ?
    Если он влияет на результат матча ?
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    osso
      osso, 31.03.2021 23:51
    0
    Товаришь Шевченко, может быть для Ваших нападающих , лично по Вашей просьбе можно увеличить размер ворот, на 2 метра в ширину и на 2 метра в высоту. А то никак, ну совсем никак.
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    Alex86 1
      Alex86 1, 31.03.2021 23:51
    0
    HELLO, IT'S ME, 31.03.2021 23:50
    Та да...
    с опаской (теперь уже) жду игры с боснийцами
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    axylinam
      axylinam, 31.03.2021 23:51
    +1
    После случайной ничьей с французами наши подумали,что превратились в чемпионов мира по футболу,стали пижонить и жестоко поплатились за это
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    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 31.03.2021 23:51
    +1
    Играли хорошо с контролем мяча и это тактика победителя, только за это Шеву надо оставлять даже не думая в сборной, но Шева ты же видешь что нападающие типа Зубкова и Коваленко занимают место, не кому забивать сейчас. Почему не брать кто постаянно в основе своего клуба. Здесь Шева ошибается беря одних и тех же, не танут они забить гол сколько моментов не создавай.
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    Maksym Hoba
    online
      Maksym Hoba, 31.03.2021 23:51
    0
    Не знаю що там і як буде у жовтні-листопаді, але нинішня збірна Боснії влетілаб в обидвох матчах, якби матчі відбулися найближчим часом.....
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    barsch.
    online
      barsch., 31.03.2021 23:51
    +1
    фуууф! хорошо хоть не проиграли
    Ну прям непобедимая команда Шевы
    Ну а что мы хотели, в стране война, бардак и нищета.... , а тут такая миролюбивая сборная...
    А серьёзно, уже не смешно, и похоже ... "до лучших дней"
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    samird
      samird, 31.03.2021 23:38
    +16
    Боже, на что я потратил полтора часа жизни? Что за убожество. Буяльсий у него не вписывается.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 31.03.2021 23:38
    +13
    Положа руку на сердце: с такой игрой на ЧМ делать нечего.
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 31.03.2021 23:38
    +10
    Україна непереможна в 3 матчах! Пишаймося
    Ссылка
    Джон Вікліф
    online
      Джон Вікліф, 31.03.2021 23:43
    +9
    А чого ніхто не пише про Михайличенко. Всі паси косить. Скільки було класних моментів, а він тупо постійно обрізається. Найгірший гравець матчу, як на мене
    Ссылка
    Sukiyaki
      Sukiyaki, 31.03.2021 23:44
    +8
    "Били, били и пропустили..."
    Ну так почувствуйте себя на месте Французов.
    Куячили всю игру, несколько убойныйх моментов, соперник вааще без полумоментов.
    Туловище С. Лупит по мячу.Мяч летит в сторону.
    Попадает в ногу жабоедика и закатывается в ворота.
    Обидно???!!!
    Ну так мы, - не более чем Казахстан, в сравнении с топ-командами Европы
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    buldozer
      buldozer, 31.03.2021 23:38
    +8
    Андрій Миколайович, при всій повазі до тебе, як до шикарного футболіста, ЙДИ ... ти не тренер ... просто ЙДИ ... не буде при тобі ніякої гри, а тільки муки і от така ганьба ....ЙДИ
    Ссылка
    Джон Вікліф
    online
      Джон Вікліф, 31.03.2021 23:47
    +7
    І якої радості Зінченко, якого я поважаю як гравця, постійно лупить по воротам. Ні разу не попав, і навіть близько не було до воріт, а він все одно б'є - це ж кожен раз мінус атака. Може йому трохи ознаомитись з наукою мат. статистика, щоб зрозуміти, що то не його.
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    Nordenus
      Nordenus, 31.03.2021 23:44
    +7
    Это просто боль народ... После Евро Шева может спокойно уходить, эти тупые схемы и тактики нам не нужны. Не вызов Буяльского, за то с бездарным Зубковым который забить не может, все хватит уже... надоело...
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 31.03.2021 23:45
    +6
    JekFunny, 31.03.2021 23:40
    Кстати а довбик понравился
    И обострял
    И пенку заработал , ой не заработал , путана со свистком не не увидела , как и пенку на бразильском украинце
    Не надо про судью.
    25 ударов = 1 гол. 2 удара = 1 гол.
    Вот куда надо смотреть.
    Можно ли забить 2 раза ха матч, если ударить по воротам 50 раз?
    Реализация у нашей сборной приближается к 0.
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    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 31.03.2021 23:46
    +5
    Две самые стабильные команды отбора Италия выиграла все три матча 2:0,
    Украина сыграла все три матча 1:1.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 31.03.2021 23:42
    +5
    Одинаково сыграть с чемпионами мира и кумысами только мы наверное умеем
    Ссылка
    Brian
      Brian, 31.03.2021 23:39
    +5
    А ведь Босния по-сильнее финнов и казахов будет. Боюсь нашей сборной уже ничего не поможет в этом отборочном цикле.
    Ссылка
    Джон Вікліф
    online
      Джон Вікліф, 31.03.2021 23:51
    +4
    Зубков - антигерой двух останніх матчів. Команда створює ідеальні моменти, а людина лупить прямо в воротаря.
    Михайличенко - антигерой номер 2. Кожен пас - лажа.
    Зінченко - хтось йому пояснить, що не йому заборонено бити по воротам. Так ще й останній шанс, кутовий якоїсь радості пішов подавати.
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 31.03.2021 23:46
    +4
    Еще раз Шева не причем, от слова НЕ ПРИ ЧЕМ....Игроки если филонят, при чем тут тренер? ПРИ ЧЕМ????????????????????????
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 31.03.2021 23:46
    +4
    Неплохой результат, на фоне проигрыша Германии сборной Северной Македонии)
    Ну, а если шутки в сторону, то сегодняшний результат это фиаско
    Ссылка
    Oleg Veschiy
      Oleg Veschiy, 31.03.2021 23:45
    +4
    2 питання:
    1. Де Буяльскій?
    2. Де тренер сбірної України?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 31.03.2021 23:38
    +4
    Только порадоваться можно за Казахстан.
    Прессинговали, плотно играли, накрывали пасы, вратарь всё тащил - молодцы.
    Ну, а тем, кто не может с 7 метров мимо вратаря пробить (Зубков), надо тренироваться вне сборной.
    Ну и Зина с Малиной - тоже зазнались - лажа была полная.
    Ссылка
    n.tkach
      n.tkach, 31.03.2021 23:48
    +3
    Сказать ПИZДЕЦ, - как ничего не сказать.
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 31.03.2021 23:48
    +3
    Шева набрал валежника никаких бразильцев и михайличенко с зубковым ! Малиновский вообще бездарь коваленко дно валежник одним словом
    Ссылка
    Demon
      Demon, 31.03.2021 23:48
    +3
    Мне одному показалось, что Шевченко после финального свистка был крайне раздражён??? Ему нужно взять бейсбольную биту и кое-кому подрехтовать ноги.
    Ссылка
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