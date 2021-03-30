В среду, 31 марта, состоится поединок группы D отборочного турнира ЧМ-2022, в котором сборная Украины будет принимать национальную команду Казахстана. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 21:45.

Поединок в Киеве станет третьим для «сине-желтых» за последнюю неделю. Сначала команда Андрея Шевченко сенсационно отобрала очки у сборной Франции в Париже, а затем неожиданно сыграла вничью дома с Финляндией. В конце встречи Жуниор Мораес забил, казалось, победный гол, но финны отреагировали великолепно и смогли сравнять результат. Сборная Казахстана пока провела один поединок, дома уступив французам со счетом 0:2. Украина и Казахстан ранее провели четыре очных противостояния и во всех из них наша команда оказывалась сильнее. Последний раз жребий сводил соперников в отборочном турнире ЧМ-2006.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Казахстан.