УКРАИНА
0 : 0
Казахстан
31.03.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Украина – Казахстан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира чемпионата мира

  • 30.03.2021 21:25
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Украина – Казахстан. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В среду, 31 марта, состоится поединок группы D отборочного турнира ЧМ-2022, в котором сборная Украины будет принимать национальную команду Казахстана. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 21:45.

Поединок в Киеве станет третьим для «сине-желтых» за последнюю неделю. Сначала команда Андрея Шевченко сенсационно отобрала очки у сборной Франции в Париже, а затем неожиданно сыграла вничью дома с Финляндией. В конце встречи Жуниор Мораес забил, казалось, победный гол, но финны отреагировали великолепно и смогли сравнять результат. Сборная Казахстана пока провела один поединок, дома уступив французам со счетом 0:2. Украина и Казахстан ранее провели четыре очных противостояния и во всех из них наша команда оказывалась сильнее. Последний раз жребий сводил соперников в отборочном турнире ЧМ-2006.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Казахстан.

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Александр Тишура, Sport.ua

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  • Спрогнозируйте исход матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Украины и Казахстана, который состоится 31 марта в Киеве.
    • 30.95% (39)
      1. Крупная победа Украины
    • 41.27% (52)
      2. Минимальная победа Украины
    • 17.46% (22)
      3. Ничья
    • 4.76% (6)
      4. Минимальная победа Казахстана
    • 5.56% (7)
      5. Крупная победа Казахстана
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