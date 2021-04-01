УКРАИНА
1 : 1
Казахстан
31.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ШЕВЧЕНКО: «Комментировать нечего. Создаем 8–10 моментов, но нет реализации»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал ничью против Казахстана

  • 01.04.2021 00:30
  • 2023 просмотра
  • 19 комментариев
ШЕВЧЕНКО: «Комментировать нечего. Создаем 8–10 моментов, но нет реализации»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью против Казахстана (1:1) в матче квалификации ЧМ-2022:

– Комментировать нечего. Когда ты не используешь свои моменты, тебя могут наказать. Сегодня так и произошло. К сожалению, нас в последнее время постоянно наказывают. А мы создаем по 8–10 моментов, но не реализовываем их. Но я знаю, в каком направлении нам двигаться. Ответственность же за негативные результаты матчах с Финляндией и Казахстаном я беру на себя.

– Планируете вы усиливать конкуренцию в обороне сборной Украины?

– Мы сейчас будем просматривать очень много игроков. Это касается всех линий. Есть еще несколько месяцев для такой работы. Будем смотреть, будем искать.

– Ожидали ли вы такого второго тайма от сборной Казахстана?

– Казахстан дрался, бился до конца, делал всё, что мог. Молодцы. Взяли очко. Мы свои моменты не использовали. Сборная Казахстана нас наказала за это, поздравляю нашего соперника.

– Почему после удачи в Париже не удалось взять свои «штатные» очки? И что делать с реализацией?

– Надо реализовывать моменты. Мы создали достаточно, чтобы еще в первом тайме «закрыть» этот матч. Это не отговорки. Это факты. Мы допускаем ошибки, которых раньше не допускали. С командой на эту тему я разговаривал после матча с Финляндией. Для проведения детального анализа мне нужно немного времени. Да, мы усложнили себе ситуацию в группе, но еще ничего не потеряно – раз не взяли очки дома, будем бороться за них в гостевых матчах.

– Насколько удалось адаптироваться к новому графику отбора, когда в рамках одного сбора необходимо провести сразу три матча?

– Мы проводили замены, использовали много игроков. Важно, чтобы восстановились травмированные ребята. Но в целом, мы понимаем, какую ротацию можем провести. Результат в матчах с Финляндией и Казахстаном, конечно, неудачный, но игры не были провальными. Я не могу сказать, что сегодня или в поединке с финнами у нас не получалась игра в атаке или что мы ужасно оборонялись. Есть моменты, которые мы не доигрываем. Надо разобраться, почему так происходит. Говорили с ребятами на эту тему после матча с Финляндией. И сегодня в перерыве сказал им: «Ребята, нельзя до такого доводить». С трех-четырех моментов нужно «закрывать» матч, а мы создаем восемь-десять, и забиваем лишь один мяч.

– Оцените дебют Трубина за сборную Украины.

– Я видел его в тренировках. Он конкурирует, прибавляет. Проводит хороший сезон в «Шахтере». Важно, чтобы он и дальше играл стабильно в клубе. А сегодня своей игрой он произвел на меня очень хорошее впечатление.

– Имеют ли шанс дебютировать в сборной представители «Колоса», «Десны» и других клубов УПЛ?

– Если они будут играть на соответствующем уровне, то да. Нет таких клубов, из которых я не просматриваю футболистов. Но нужно, чтобы футболисты соответствовали уровню сборной Украины. Тем более, что у нас есть конкуренция. У нас есть футболисты, за которыми мы следим. Если они будут прибавлять, мы будем их приглашать в национальную команду.

– Пустой стадион влияет на игру команды?

– Болельщиков нам однозначно не хватает. Думаю, сейчас это проблема любой команды. Но ребята должны приспосабливаться к такой ситуации и мотивировать себя.

– Можно ли говорить, что после матчей с Финляндией и Казахстаном для некоторых игроков сборной Украины двери на Евро-2020 закрылись?

– Нет. Повторюсь, сегодня была проблема с реализацией моментов. Но обвинять футболиста в том, что он не забил – неправильно, ведь он однозначно хотел это сделать. У меня есть претензии по другим моментам. Например, по концентрации или структуре игры. Оказывается, что кто-то может позволить себе выпасть из этой структуры. Причем в ключевом отрезке матча. У меня будет на эту тему серьезный разговор с командой. А играть в сборной будут те, кто будет выигрывать конкуренцию.

События матча
59' ГОЛ ! Мяч забил Рамазан Оразов (Казахстан).
20' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
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Источник — Динамо Киев от Шурика

(5 голосов)

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Комментарии
    Brian
      Brian, 01.04.2021 01:26
    0
    Letifer, 01.04.2021 00:37
    Шева, пока не поздно, вправь мозги пацанам и себе заодно
    По матчам с топами видно, что вы что-то можете
    А с середняками и аутсайдерами вечный обосрамс
    С топами проще, поставил автобус из 10 человек в защите и ждёшь когда дурачок залетит в ворота соперника. А с командами уровня Казахстан и Финляндия нужно и самим что то показывать, создавать моменты. А тут то уровень сборной, а точнее его отсутствие и проявляеться.
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 01.04.2021 01:23
    0
    winner2012, 01.04.2021 01:15
    Разве Шева виноват, что футболисты не могут попасть по воротам из стольких моментов??
    Зинченко, Малиновский, Зубков с такого момента, Мораес, не мог попасть, Кривцов? Это же тотальное невезение или слабая квалификация игроков! Сколько ещё нужно моментов?
    Считаю, наша сборная заложник того, что нет на флангах Ярмоленка и Циганкова, это самая лучшая тактика для нашей команды играть через фланги, потому что через центр не выходит. И не хватило основного опорника Степаненко, может был бы он, то и не пропустили бы в моментах с Финляндией и Казахстаном(но матч с Казахстаном провалила непонятная рокировка игроков).
    И Зинченко не капитан! Он не тянет на капитана и не имеет авторитета. Капитана должна выбирать команда, а не назначать тренер. Моё мнение.
    И еще, Шевченко должен добыть до конца и провести Евро! Он вывел команду с первого места, потому и заслужил. На переправе коня не меняют! Просто сейчас что-то происходит непонятное внутри команды... то ли после ничьи завысили самооценку и подумали что если с чемпионами мира так играли, то могут всех подряд обыграть, то ли банальная недооценка, то ли розни в коллективе...
    И ещё, все кто срутся тут между собой, как болельщики Шахтера, так и Динамо... кто виноват в голах. Так вот тут играла защита Шахтера и вратарь, и лажанули грубо говоря в одном самом опасном моменте за игру, а с Финляндией лажанул Миколенко, так что что те, что другие умеют лажать! Хватит срач разводить!!!
    Разница в том, что донецкие такую вонь развели насчёт Миколенко, что она не утихала до сегодняшнего для. Пусть теперь жрут свой доширак расиянский и обсуждают игру днонецкий защиты и вратаря.
    Ссылка
    Empty
      Empty, 01.04.2021 01:20
    -1
    По игре мы лучше французов сыграли против казахов .. 2 матча смотрел .. просто нам не повезло .. если Шева провалит отбор к ЧМ.. он уйдет и ето будет утопия для сборной .. не знаю кто бы мог его в ближайшие время заменить
    Ссылка
    Empty
      Empty, 01.04.2021 01:17
    -1
    Кого ещё вызывать ? Всю упл в 300 чел .. давайте ФК Львов вызовем они же обыграли ШД раз как-то на фарте ...
    С финами Шева проиграл игру.. нужно было играть с 2 напа как сегодня .. А сегодня тупо не фартануло .. как и немцам с македонцами ...
    Зинченко сколько сегодня с малиной разрезали казахов пополам .. мяч просто в ворота не шел ..
    Да и точка на довбыке была .. но ето сути не меняет
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 01.04.2021 01:15
    0
    Разве Шева виноват, что футболисты не могут попасть по воротам из стольких моментов??
    Зинченко, Малиновский, Зубков с такого момента, Мораес, не мог попасть, Кривцов? Это же тотальное невезение или слабая квалификация игроков! Сколько ещё нужно моментов?
    Считаю, наша сборная заложник того, что нет на флангах Ярмоленка и Циганкова, это самая лучшая тактика для нашей команды играть через фланги, потому что через центр не выходит. И не хватило основного опорника Степаненко, может был бы он, то и не пропустили бы в моментах с Финляндией и Казахстаном(но матч с Казахстаном провалила непонятная рокировка игроков).
    И Зинченко не капитан! Он не тянет на капитана и не имеет авторитета. Капитана должна выбирать команда, а не назначать тренер. Моё мнение.
    И еще, Шевченко должен добыть до конца и провести Евро! Он вывел команду с первого места, потому и заслужил. На переправе коня не меняют! Просто сейчас что-то происходит непонятное внутри команды... то ли после ничьи завысили самооценку и подумали что если с чемпионами мира так играли, то могут всех подряд обыграть, то ли банальная недооценка, то ли розни в коллективе...
    И ещё, все кто срутся тут между собой, как болельщики Шахтера, так и Динамо... кто виноват в голах. Так вот тут играла защита Шахтера и вратарь, и лажанули грубо говоря в одном самом опасном моменте за игру, а с Финляндией лажанул Миколенко, так что что те, что другие умеют лажать! Хватит срач разводить!!!
    Ссылка
    Empty
      Empty, 01.04.2021 01:14
    0
    Футбол в квадрате, 01.04.2021 00:53
    С одной стороны Шева прав, реализация хромает капитально! А с другой стороны, он же сам таких "мастеров" собрал! Где игроки из Зари, где Петряк и Швед? Это же будущее сборной... Время до Евро еще есть, тут серьезно нужно думать над заявкой и составом!
    Был петряк .. а швед показатель что ли ?? Верныдуба я видел против ДК такое себе .. а харатин как играл за сборную помните ? Все орали харатин-харатин .. та ему до уровня пасы Зинченко как Беседину до Пеле .
    Ссылка
    Empty
      Empty, 01.04.2021 01:11
    0
    Vytas Meskauskas, 01.04.2021 00:44
    Что бы была реализация надо брать игроков которые в своих клубах забивают. Что Зубков делает в сборной когда 10-15 нападающих лучше его и забивают больше.
    Открой таблицу бомбардиров упл .. и ты удивился нету у нас в упл украинских нападающих
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 01.04.2021 01:03
    +3
    На Евро будет результат как на Евро 2016. Какая страна, такой и футбол!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.04.2021 00:56
    -1
    Саша Яковенко, 01.04.2021 00:52
    Вот, Попов, когда подрастёт, будет подходить.
    Попов - характер у него есть, но он интеллектуально слабоват + не контролирует свои эмоции.
    -
    Капитан - должен быть сильным физически, умным (даже несколько мудрым, опытным) и мастеровитым как футболист. Да еще и быть стабильным. Держать себя в руках и вести за собой команду.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 01.04.2021 00:53
    +1
    С одной стороны Шева прав, реализация хромает капитально! А с другой стороны, он же сам таких "мастеров" собрал! Где игроки из Зари, где Петряк и Швед? Это же будущее сборной... Время до Евро еще есть, тут серьезно нужно думать над заявкой и составом!
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 01.04.2021 00:52
    +1
    alefteev77, 01.04.2021 00:42
    Для меня один из показателей уровня тренера - это то, кого он назначает капитаном (лидером команды на поле).
    Зинченко - больше похож на эмоционального подростка. Капитаном назначают матерых мужиков, таких как Мальдини, Рамос, Терри, Пуйоль, которые умеют сражаться за себя и за команду.
    Вот, Попов, когда подрастёт, будет подходить.
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 01.04.2021 00:49
    +4
    alefteev77, 01.04.2021 00:42
    Для меня один из показателей уровня тренера - это то, кого он назначает капитаном (лидером команды на поле).
    Зинченко - больше похож на эмоционального подростка. Капитаном назначают матерых мужиков, таких как Мальдини, Рамос, Терри, Пуйоль, которые умеют сражаться за себя и за команду.
    Зина, эмоционально неустойчивый. К тому же он ещё шкет. Нужен капитан с кулаками и челюстью как у Шварцнеггера.
    Ссылка
    MamiX
    online
      MamiX, 01.04.2021 00:48
    +3
    Шева лучше всего говорит слова "ЭЭЭ" и "Значит"
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 01.04.2021 00:45
    +5
    8-10 моментов и такая реализация? Так что у СБУ за уровень тогда, если назвать одним словом?
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 01.04.2021 00:44
    +9
    Что бы была реализация надо брать игроков которые в своих клубах забивают. Что Зубков делает в сборной когда 10-15 нападающих лучше его и забивают больше.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.04.2021 00:42
    +10
    Для меня один из показателей уровня тренера - это то, кого он назначает капитаном (лидером команды на поле).
    Зинченко - больше похож на эмоционального подростка. Капитаном назначают матерых мужиков, таких как Мальдини, Рамос, Терри, Пуйоль, которые умеют сражаться за себя и за команду.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 01.04.2021 00:41
    -1
    Шевп после Евро уже видит себяв другой роли, а не тренером сборной, и готовин сборную к Евро, т.е. подготовка для него впжнее отбора к ЧМ, и болельщики подождут еще цикл,е у карьеру тренера нада делать
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 01.04.2021 00:38
    +1
    alefteev77, 01.04.2021 00:34
    Где-то на это все смотрят Фоменко, Онищенко и Заваров. Вспоминают как им Шева "помог" перед Евро-2016.
    да там внутренняя кухня ещё та, Шеву подлизу недолюбливают.
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 01.04.2021 00:37
    +5
    Шева, пока не поздно, вправь мозги пацанам и себе заодно
    По матчам с топами видно, что вы что-то можете
    А с середняками и аутсайдерами вечный обосрамс
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.04.2021 00:34
    +3
    Где-то на это все смотрят Фоменко, Онищенко и Заваров. Вспоминают как им Шева "помог" перед Евро-2016.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.04.2021 00:42
    +10
    Для меня один из показателей уровня тренера - это то, кого он назначает капитаном (лидером команды на поле).
    Зинченко - больше похож на эмоционального подростка. Капитаном назначают матерых мужиков, таких как Мальдини, Рамос, Терри, Пуйоль, которые умеют сражаться за себя и за команду.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 01.04.2021 00:44
    +9
    Что бы была реализация надо брать игроков которые в своих клубах забивают. Что Зубков делает в сборной когда 10-15 нападающих лучше его и забивают больше.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 01.04.2021 00:45
    +5
    8-10 моментов и такая реализация? Так что у СБУ за уровень тогда, если назвать одним словом?
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 01.04.2021 00:37
    +5
    Шева, пока не поздно, вправь мозги пацанам и себе заодно
    По матчам с топами видно, что вы что-то можете
    А с середняками и аутсайдерами вечный обосрамс
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 01.04.2021 00:49
    +4
    alefteev77, 01.04.2021 00:42
    Для меня один из показателей уровня тренера - это то, кого он назначает капитаном (лидером команды на поле).
    Зинченко - больше похож на эмоционального подростка. Капитаном назначают матерых мужиков, таких как Мальдини, Рамос, Терри, Пуйоль, которые умеют сражаться за себя и за команду.
    Зина, эмоционально неустойчивый. К тому же он ещё шкет. Нужен капитан с кулаками и челюстью как у Шварцнеггера.
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 01.04.2021 01:03
    +3
    На Евро будет результат как на Евро 2016. Какая страна, такой и футбол!
    Ссылка
    MamiX
    online
      MamiX, 01.04.2021 00:48
    +3
    Шева лучше всего говорит слова "ЭЭЭ" и "Значит"
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.04.2021 00:34
    +3
    Где-то на это все смотрят Фоменко, Онищенко и Заваров. Вспоминают как им Шева "помог" перед Евро-2016.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 01.04.2021 00:53
    +1
    С одной стороны Шева прав, реализация хромает капитально! А с другой стороны, он же сам таких "мастеров" собрал! Где игроки из Зари, где Петряк и Швед? Это же будущее сборной... Время до Евро еще есть, тут серьезно нужно думать над заявкой и составом!
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 01.04.2021 00:52
    +1
    alefteev77, 01.04.2021 00:42
    Для меня один из показателей уровня тренера - это то, кого он назначает капитаном (лидером команды на поле).
    Зинченко - больше похож на эмоционального подростка. Капитаном назначают матерых мужиков, таких как Мальдини, Рамос, Терри, Пуйоль, которые умеют сражаться за себя и за команду.
    Вот, Попов, когда подрастёт, будет подходить.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 01.04.2021 00:38
    +1
    alefteev77, 01.04.2021 00:34
    Где-то на это все смотрят Фоменко, Онищенко и Заваров. Вспоминают как им Шева "помог" перед Евро-2016.
    да там внутренняя кухня ещё та, Шеву подлизу недолюбливают.
    Ссылка
    Brian
      Brian, 01.04.2021 01:26
    0
    Letifer, 01.04.2021 00:37
    Шева, пока не поздно, вправь мозги пацанам и себе заодно
    По матчам с топами видно, что вы что-то можете
    А с середняками и аутсайдерами вечный обосрамс
    С топами проще, поставил автобус из 10 человек в защите и ждёшь когда дурачок залетит в ворота соперника. А с командами уровня Казахстан и Финляндия нужно и самим что то показывать, создавать моменты. А тут то уровень сборной, а точнее его отсутствие и проявляеться.
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 01.04.2021 01:23
    0
    winner2012, 01.04.2021 01:15
    Разве Шева виноват, что футболисты не могут попасть по воротам из стольких моментов??
    Зинченко, Малиновский, Зубков с такого момента, Мораес, не мог попасть, Кривцов? Это же тотальное невезение или слабая квалификация игроков! Сколько ещё нужно моментов?
    Считаю, наша сборная заложник того, что нет на флангах Ярмоленка и Циганкова, это самая лучшая тактика для нашей команды играть через фланги, потому что через центр не выходит. И не хватило основного опорника Степаненко, может был бы он, то и не пропустили бы в моментах с Финляндией и Казахстаном(но матч с Казахстаном провалила непонятная рокировка игроков).
    И Зинченко не капитан! Он не тянет на капитана и не имеет авторитета. Капитана должна выбирать команда, а не назначать тренер. Моё мнение.
    И еще, Шевченко должен добыть до конца и провести Евро! Он вывел команду с первого места, потому и заслужил. На переправе коня не меняют! Просто сейчас что-то происходит непонятное внутри команды... то ли после ничьи завысили самооценку и подумали что если с чемпионами мира так играли, то могут всех подряд обыграть, то ли банальная недооценка, то ли розни в коллективе...
    И ещё, все кто срутся тут между собой, как болельщики Шахтера, так и Динамо... кто виноват в голах. Так вот тут играла защита Шахтера и вратарь, и лажанули грубо говоря в одном самом опасном моменте за игру, а с Финляндией лажанул Миколенко, так что что те, что другие умеют лажать! Хватит срач разводить!!!
    Разница в том, что донецкие такую вонь развели насчёт Миколенко, что она не утихала до сегодняшнего для. Пусть теперь жрут свой доширак расиянский и обсуждают игру днонецкий защиты и вратаря.
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 01.04.2021 01:15
    0
    Разве Шева виноват, что футболисты не могут попасть по воротам из стольких моментов??
    Зинченко, Малиновский, Зубков с такого момента, Мораес, не мог попасть, Кривцов? Это же тотальное невезение или слабая квалификация игроков! Сколько ещё нужно моментов?
    Считаю, наша сборная заложник того, что нет на флангах Ярмоленка и Циганкова, это самая лучшая тактика для нашей команды играть через фланги, потому что через центр не выходит. И не хватило основного опорника Степаненко, может был бы он, то и не пропустили бы в моментах с Финляндией и Казахстаном(но матч с Казахстаном провалила непонятная рокировка игроков).
    И Зинченко не капитан! Он не тянет на капитана и не имеет авторитета. Капитана должна выбирать команда, а не назначать тренер. Моё мнение.
    И еще, Шевченко должен добыть до конца и провести Евро! Он вывел команду с первого места, потому и заслужил. На переправе коня не меняют! Просто сейчас что-то происходит непонятное внутри команды... то ли после ничьи завысили самооценку и подумали что если с чемпионами мира так играли, то могут всех подряд обыграть, то ли банальная недооценка, то ли розни в коллективе...
    И ещё, все кто срутся тут между собой, как болельщики Шахтера, так и Динамо... кто виноват в голах. Так вот тут играла защита Шахтера и вратарь, и лажанули грубо говоря в одном самом опасном моменте за игру, а с Финляндией лажанул Миколенко, так что что те, что другие умеют лажать! Хватит срач разводить!!!
    Ссылка
    Empty
      Empty, 01.04.2021 01:14
    0
    Футбол в квадрате, 01.04.2021 00:53
    С одной стороны Шева прав, реализация хромает капитально! А с другой стороны, он же сам таких "мастеров" собрал! Где игроки из Зари, где Петряк и Швед? Это же будущее сборной... Время до Евро еще есть, тут серьезно нужно думать над заявкой и составом!
    Был петряк .. а швед показатель что ли ?? Верныдуба я видел против ДК такое себе .. а харатин как играл за сборную помните ? Все орали харатин-харатин .. та ему до уровня пасы Зинченко как Беседину до Пеле .
    Ссылка
    Empty
      Empty, 01.04.2021 01:11
    0
    Vytas Meskauskas, 01.04.2021 00:44
    Что бы была реализация надо брать игроков которые в своих клубах забивают. Что Зубков делает в сборной когда 10-15 нападающих лучше его и забивают больше.
    Открой таблицу бомбардиров упл .. и ты удивился нету у нас в упл украинских нападающих
    Ссылка
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