ШЕВЧЕНКО: «Комментировать нечего. Создаем 8–10 моментов, но нет реализации»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью против Казахстана (1:1) в матче квалификации ЧМ-2022:
– Комментировать нечего. Когда ты не используешь свои моменты, тебя могут наказать. Сегодня так и произошло. К сожалению, нас в последнее время постоянно наказывают. А мы создаем по 8–10 моментов, но не реализовываем их. Но я знаю, в каком направлении нам двигаться. Ответственность же за негативные результаты матчах с Финляндией и Казахстаном я беру на себя.
– Планируете вы усиливать конкуренцию в обороне сборной Украины?
– Мы сейчас будем просматривать очень много игроков. Это касается всех линий. Есть еще несколько месяцев для такой работы. Будем смотреть, будем искать.
– Ожидали ли вы такого второго тайма от сборной Казахстана?
– Казахстан дрался, бился до конца, делал всё, что мог. Молодцы. Взяли очко. Мы свои моменты не использовали. Сборная Казахстана нас наказала за это, поздравляю нашего соперника.
– Почему после удачи в Париже не удалось взять свои «штатные» очки? И что делать с реализацией?
– Надо реализовывать моменты. Мы создали достаточно, чтобы еще в первом тайме «закрыть» этот матч. Это не отговорки. Это факты. Мы допускаем ошибки, которых раньше не допускали. С командой на эту тему я разговаривал после матча с Финляндией. Для проведения детального анализа мне нужно немного времени. Да, мы усложнили себе ситуацию в группе, но еще ничего не потеряно – раз не взяли очки дома, будем бороться за них в гостевых матчах.
– Насколько удалось адаптироваться к новому графику отбора, когда в рамках одного сбора необходимо провести сразу три матча?
– Мы проводили замены, использовали много игроков. Важно, чтобы восстановились травмированные ребята. Но в целом, мы понимаем, какую ротацию можем провести. Результат в матчах с Финляндией и Казахстаном, конечно, неудачный, но игры не были провальными. Я не могу сказать, что сегодня или в поединке с финнами у нас не получалась игра в атаке или что мы ужасно оборонялись. Есть моменты, которые мы не доигрываем. Надо разобраться, почему так происходит. Говорили с ребятами на эту тему после матча с Финляндией. И сегодня в перерыве сказал им: «Ребята, нельзя до такого доводить». С трех-четырех моментов нужно «закрывать» матч, а мы создаем восемь-десять, и забиваем лишь один мяч.
– Оцените дебют Трубина за сборную Украины.
– Я видел его в тренировках. Он конкурирует, прибавляет. Проводит хороший сезон в «Шахтере». Важно, чтобы он и дальше играл стабильно в клубе. А сегодня своей игрой он произвел на меня очень хорошее впечатление.
– Имеют ли шанс дебютировать в сборной представители «Колоса», «Десны» и других клубов УПЛ?
– Если они будут играть на соответствующем уровне, то да. Нет таких клубов, из которых я не просматриваю футболистов. Но нужно, чтобы футболисты соответствовали уровню сборной Украины. Тем более, что у нас есть конкуренция. У нас есть футболисты, за которыми мы следим. Если они будут прибавлять, мы будем их приглашать в национальную команду.
– Пустой стадион влияет на игру команды?
– Болельщиков нам однозначно не хватает. Думаю, сейчас это проблема любой команды. Но ребята должны приспосабливаться к такой ситуации и мотивировать себя.
– Можно ли говорить, что после матчей с Финляндией и Казахстаном для некоторых игроков сборной Украины двери на Евро-2020 закрылись?
– Нет. Повторюсь, сегодня была проблема с реализацией моментов. Но обвинять футболиста в том, что он не забил – неправильно, ведь он однозначно хотел это сделать. У меня есть претензии по другим моментам. Например, по концентрации или структуре игры. Оказывается, что кто-то может позволить себе выпасть из этой структуры. Причем в ключевом отрезке матча. У меня будет на эту тему серьезный разговор с командой. А играть в сборной будут те, кто будет выигрывать конкуренцию.
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Рамазан Оразов (Казахстан).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
Источник — Динамо Киев от Шурика
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По матчам с топами видно, что вы что-то можете
А с середняками и аутсайдерами вечный обосрамс
Зинченко, Малиновский, Зубков с такого момента, Мораес, не мог попасть, Кривцов? Это же тотальное невезение или слабая квалификация игроков! Сколько ещё нужно моментов?
Считаю, наша сборная заложник того, что нет на флангах Ярмоленка и Циганкова, это самая лучшая тактика для нашей команды играть через фланги, потому что через центр не выходит. И не хватило основного опорника Степаненко, может был бы он, то и не пропустили бы в моментах с Финляндией и Казахстаном(но матч с Казахстаном провалила непонятная рокировка игроков).
И Зинченко не капитан! Он не тянет на капитана и не имеет авторитета. Капитана должна выбирать команда, а не назначать тренер. Моё мнение.
И еще, Шевченко должен добыть до конца и провести Евро! Он вывел команду с первого места, потому и заслужил. На переправе коня не меняют! Просто сейчас что-то происходит непонятное внутри команды... то ли после ничьи завысили самооценку и подумали что если с чемпионами мира так играли, то могут всех подряд обыграть, то ли банальная недооценка, то ли розни в коллективе...
И ещё, все кто срутся тут между собой, как болельщики Шахтера, так и Динамо... кто виноват в голах. Так вот тут играла защита Шахтера и вратарь, и лажанули грубо говоря в одном самом опасном моменте за игру, а с Финляндией лажанул Миколенко, так что что те, что другие умеют лажать! Хватит срач разводить!!!
С финами Шева проиграл игру.. нужно было играть с 2 напа как сегодня .. А сегодня тупо не фартануло .. как и немцам с македонцами ...
Зинченко сколько сегодня с малиной разрезали казахов пополам .. мяч просто в ворота не шел ..
Да и точка на довбыке была .. но ето сути не меняет
Зинченко, Малиновский, Зубков с такого момента, Мораес, не мог попасть, Кривцов? Это же тотальное невезение или слабая квалификация игроков! Сколько ещё нужно моментов?
Считаю, наша сборная заложник того, что нет на флангах Ярмоленка и Циганкова, это самая лучшая тактика для нашей команды играть через фланги, потому что через центр не выходит. И не хватило основного опорника Степаненко, может был бы он, то и не пропустили бы в моментах с Финляндией и Казахстаном(но матч с Казахстаном провалила непонятная рокировка игроков).
И Зинченко не капитан! Он не тянет на капитана и не имеет авторитета. Капитана должна выбирать команда, а не назначать тренер. Моё мнение.
И еще, Шевченко должен добыть до конца и провести Евро! Он вывел команду с первого места, потому и заслужил. На переправе коня не меняют! Просто сейчас что-то происходит непонятное внутри команды... то ли после ничьи завысили самооценку и подумали что если с чемпионами мира так играли, то могут всех подряд обыграть, то ли банальная недооценка, то ли розни в коллективе...
И ещё, все кто срутся тут между собой, как болельщики Шахтера, так и Динамо... кто виноват в голах. Так вот тут играла защита Шахтера и вратарь, и лажанули грубо говоря в одном самом опасном моменте за игру, а с Финляндией лажанул Миколенко, так что что те, что другие умеют лажать! Хватит срач разводить!!!
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Капитан - должен быть сильным физически, умным (даже несколько мудрым, опытным) и мастеровитым как футболист. Да еще и быть стабильным. Держать себя в руках и вести за собой команду.
Зинченко - больше похож на эмоционального подростка. Капитаном назначают матерых мужиков, таких как Мальдини, Рамос, Терри, Пуйоль, которые умеют сражаться за себя и за команду.
Зинченко - больше похож на эмоционального подростка. Капитаном назначают матерых мужиков, таких как Мальдини, Рамос, Терри, Пуйоль, которые умеют сражаться за себя и за команду.
Зинченко - больше похож на эмоционального подростка. Капитаном назначают матерых мужиков, таких как Мальдини, Рамос, Терри, Пуйоль, которые умеют сражаться за себя и за команду.
По матчам с топами видно, что вы что-то можете
А с середняками и аутсайдерами вечный обосрамс
Зинченко - больше похож на эмоционального подростка. Капитаном назначают матерых мужиков, таких как Мальдини, Рамос, Терри, Пуйоль, которые умеют сражаться за себя и за команду.
По матчам с топами видно, что вы что-то можете
А с середняками и аутсайдерами вечный обосрамс
Зинченко - больше похож на эмоционального подростка. Капитаном назначают матерых мужиков, таких как Мальдини, Рамос, Терри, Пуйоль, которые умеют сражаться за себя и за команду.
Зинченко - больше похож на эмоционального подростка. Капитаном назначают матерых мужиков, таких как Мальдини, Рамос, Терри, Пуйоль, которые умеют сражаться за себя и за команду.
По матчам с топами видно, что вы что-то можете
А с середняками и аутсайдерами вечный обосрамс
Зинченко, Малиновский, Зубков с такого момента, Мораес, не мог попасть, Кривцов? Это же тотальное невезение или слабая квалификация игроков! Сколько ещё нужно моментов?
Считаю, наша сборная заложник того, что нет на флангах Ярмоленка и Циганкова, это самая лучшая тактика для нашей команды играть через фланги, потому что через центр не выходит. И не хватило основного опорника Степаненко, может был бы он, то и не пропустили бы в моментах с Финляндией и Казахстаном(но матч с Казахстаном провалила непонятная рокировка игроков).
И Зинченко не капитан! Он не тянет на капитана и не имеет авторитета. Капитана должна выбирать команда, а не назначать тренер. Моё мнение.
И еще, Шевченко должен добыть до конца и провести Евро! Он вывел команду с первого места, потому и заслужил. На переправе коня не меняют! Просто сейчас что-то происходит непонятное внутри команды... то ли после ничьи завысили самооценку и подумали что если с чемпионами мира так играли, то могут всех подряд обыграть, то ли банальная недооценка, то ли розни в коллективе...
И ещё, все кто срутся тут между собой, как болельщики Шахтера, так и Динамо... кто виноват в голах. Так вот тут играла защита Шахтера и вратарь, и лажанули грубо говоря в одном самом опасном моменте за игру, а с Финляндией лажанул Миколенко, так что что те, что другие умеют лажать! Хватит срач разводить!!!
Зинченко, Малиновский, Зубков с такого момента, Мораес, не мог попасть, Кривцов? Это же тотальное невезение или слабая квалификация игроков! Сколько ещё нужно моментов?
Считаю, наша сборная заложник того, что нет на флангах Ярмоленка и Циганкова, это самая лучшая тактика для нашей команды играть через фланги, потому что через центр не выходит. И не хватило основного опорника Степаненко, может был бы он, то и не пропустили бы в моментах с Финляндией и Казахстаном(но матч с Казахстаном провалила непонятная рокировка игроков).
И Зинченко не капитан! Он не тянет на капитана и не имеет авторитета. Капитана должна выбирать команда, а не назначать тренер. Моё мнение.
И еще, Шевченко должен добыть до конца и провести Евро! Он вывел команду с первого места, потому и заслужил. На переправе коня не меняют! Просто сейчас что-то происходит непонятное внутри команды... то ли после ничьи завысили самооценку и подумали что если с чемпионами мира так играли, то могут всех подряд обыграть, то ли банальная недооценка, то ли розни в коллективе...
И ещё, все кто срутся тут между собой, как болельщики Шахтера, так и Динамо... кто виноват в голах. Так вот тут играла защита Шахтера и вратарь, и лажанули грубо говоря в одном самом опасном моменте за игру, а с Финляндией лажанул Миколенко, так что что те, что другие умеют лажать! Хватит срач разводить!!!
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