УКРАИНА
1 : 1
Казахстан
31.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Украина – Казахстан – 1:1. Not bad. Где наш Мужиков? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации чемпионата мира 2022

  • 01.04.2021 00:25
  • 17737 просмотров
  • 1 комментарий
Украина – Казахстан – 1:1. Not bad. Где наш Мужиков? Видео голов и обзор
© УАФ. Андрей Шевченко

31 марта в 21:45 в Киеве проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины принимает национальную команду Казахстана.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Казахстан.

Украина – Казахстан. Шевченко назвал стартовый состав на матч в Киеве

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022.

Опасный удар Мораеса, 16 мин.

ГОЛ! 1:0. Роман Яремчук, 20 мин.

Классная комбинация и удар Яремчука, 30 мин.

Опасный момент Кривцова, 35 мин.

Опасный удар Зинченко, 39 мин.

Видеообзор первого тайма.

Опасный момент Яремчука, 58 мин.

ГОЛ! 1:1. Серикжан Мужиков, 59 мин.

Фантастический момент Зубкова, 70 мин.

Неназначенный пенальти в ворота сборной Казахстана, 89 мин

Опасный момент Довбика, 90+2 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
59' ГОЛ ! Мяч забил Рамазан Оразов (Казахстан).
20' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
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Источник — Sport.ua

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