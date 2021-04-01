31 марта в 21:45 в Киеве проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины принимает национальную команду Казахстана.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Казахстан.
Украина – Казахстан. Шевченко назвал стартовый состав на матч в Киеве
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022.
Опасный удар Мораеса, 16 мин.
ГОЛ! 1:0. Роман Яремчук, 20 мин.
Классная комбинация и удар Яремчука, 30 мин.
Опасный момент Кривцова, 35 мин.
Опасный удар Зинченко, 39 мин.
Видеообзор первого тайма.
Опасный момент Яремчука, 58 мин.
ГОЛ! 1:1. Серикжан Мужиков, 59 мин.
Фантастический момент Зубкова, 70 мин.
Неназначенный пенальти в ворота сборной Казахстана, 89 мин
Опасный момент Довбика, 90+2 мин.
Видеообзор второго тайма.
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Рамазан Оразов (Казахстан).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
Источник — Sport.ua
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