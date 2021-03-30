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31.03.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Украина – Казахстан. Прогноз и анонс на матч отбора к ЧМ-2022

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  • 30.03.2021 20:03
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Украина – Казахстан. Прогноз и анонс на матч отбора к ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

31 марта сборная Украины на НСК «Олимпийский» завершит весеннюю часть отбора на ЧМ-2022 матчем против сборной Казахстана.

Накануне игры наша команда имеет в своем активе два очка после двух туров и занимает третье место в группе. Наверняка украинские футбольные болельщики рассчитывали увидеть сборную Украины перед игрой с казахами на первом месте с четырьмя баллами в активе. Но увы – досадная ничья с финнами лишила нас двух очков.

После осечки с командой Суоми турнирное положение «сине-желтых» осложнилось. Теперь права на ошибку у команды Андрея Шевченко нет: нужно в оставшихся встречах набирать очки по максимуму. Особенно в матчах против явного аутсайдера группы – сборной Казахстана.

А то, что Казахстан – команда не самой высокой «пробы», подтверждают ее последние результаты. Казахи не выигрывают в последних семи матчах: лишь две ничьи и сразу пять поражений.  

Накануне матча против подопечных Байсуфинова у «сине-желтых» одна кадровая потеря: Виталий Миколенко. Центрбек был удален в игре против Финляндии и уже покинул расположение сборной, заручившись напоследок поддержкой и от Андрея Шевченко, и от партнеров по сборной.

Учитывая не самый высокий статус оппонента, можно предположить, что наш тренерский штаб вернется к привычной схеме – с четырьмя защитниками. Ну, в самом деле, не играть же и против казахов с тремя центрбеками, лучше насытить атакующую линию еще одним футболистом.

Однако не так уж и просто предположить конфигурацию защитной линии нашей сборной в предстоящем матче. Украина лишилась основного защитника Миколенко, который мог играть и в центре, и на левом фланге. Заменить на левом крыле динамовского оборонца могут Соболь и Михайличенко, а может и Матвиенко. Если Шевченко сделает выбор на этой позиции в пользу игрока «Шахтера», тогда пара центрбеков может быть «динамовской» - Забарный – Сирота, а может иметь и такой вид: Забарный – Кривцов. В общем, возможны варианты. И вариантов этих немало.

В принципе, не исключено, что Шевченко проведет существенную ротацию – даст сыграть против Казахстана тем, у кого было мало игровой практики. Или ее вовсе не было. Смеем предположить, что позицию голкипера займет Трубин. Очень даже может быть, что сможет дебютировать за сборную и Довбык.

Исторически сборная Казахстана является для нас удобным оппонентом. Украина доселе четыре раза играла с казахами, и все матчи выиграла. Правда, все те поединки складывались для «сине-желтых» непросто: 2:1, 3:1, 2:0 и 2:1.

Тем не менее, будем надеяться, что приятная тенденция сохранится и после пятой очной встречи соперников.

Казахи, в отличие от нашей команды, провели всего один матч отбора – против Франции. Чемпионы мира в эконом-режиме обыграли команду Байсуфинова на выезде 2:0. Счет мог быть и крупнее, если бы гости реализовали все свои моменты. Например, если бы Мбаппе реализовал пенальти (не сумел переиграть вратаря).

Накануне игры в Киеве сборная Казахстана лишилась одного из своих лидеров. Полузащитник Зайнутдинов прибыл в тренировочный лагерь сборной травмированным. По словам Байсуфинова, Бахтияр очень хотел сыграть, но решили его поберечь. Хавбек уже отбыл в расположение своего клуба (российского ЦСКА).

Однако это не единственная проблема казахов. Перед вылетом в столицу Украины Байсуфинов якобы не досчитался двух своих помощников. Причина традиционная на данном временном отрезке – коронавирус. По информации казахских СМИ, заболевшие могли контактировать и с футболистами, так что не исключено, что перед самым началом матча наши соперники могут лишиться кого-то из игроков основы. Хотя чуть позже представители казахской футбольной федерации информацию о заболевших коронавирусом помощниках Байсуфинова опровергли.  

Талгат Байсуфинов, главный тренер сборной Казахстана:

- Мы знаем о неутешительной статистике в играх против Украины. Где-то наша сборная могла зацепиться за очки, где-то все решало мастерство соперника. Что касается предстоящей встречи, то команда сделает все возможное, чтобы исправить эту статистику. Каждый игрок сборной Украины таит в себе опасность. Многие футболисты выступают за рубежом. Выделять кого-то отдельно не хотелось бы. У Украины очень ровная команда с хорошим подбором исполнителей.

Фаворитом поединка букмекеры считают сборную Украины. Средний коэффициент на победу подопечных Андрея Шевченко – 1,15, тогда как на выигрыш гостей – 21,0. Ничья оценивается средним показателем 6,50.

Главный арбитр: Матей Юг (Словения).

Ориентировочные составы:

Украина: Трубин, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Малиновский, Марлос, Яремчук

Казахстан: Мокин, Быстров, Малый, Алип, Ерланов, Мужиков, Валиуллин, Тагыберген, Нургалиев, Васильев, Тунгышбаев.

31 марта, среда

Украина – Казахстан
Киев. НСК «Олимпийский». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Украина»
УКРАИНА - КАЗАХСТАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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