Гризманн принес победу. Франция упрочила лидерство в группе с Украиной

В Европе завершился 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.
Антуан Гризманн принес победу Франции над Боснией (1:0). Франция упрочила лидерство в группе с Украиной.
Квалификация ЧМ-2022
3-й тур, 31 марта
Босния и Герцеговина – Франция – 0:1
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Источник — Sport.ua
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