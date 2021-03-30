Босния и Герцеговина
0 : 0
Франция
31.03.2021 21:45

Босния и Герцеговина — Франция. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022

Сумеют ли звездные игроки хозяев дать бой именитым гостям?

  • 30.03.2021 16:54
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Босния и Герцеговина — Франция. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 31 марта, состоится поединок квалификации ЧМ-2022, в котором сборная Боснии и Герцеговины примет национальную команду Франции.

Само собой, украинским любителям футбола очень важен результат матча, ведь обе команды выступают в одной отборочной группе со сборной Украины.

Босния и Герцеговина

Национальная команда Боснии и Герцеговины пока что успела провести всего один поединок отбора на ЧМ-2022. На выезде боснийцы сыграли вничью с Финляндией — 2:2. На голы Пьянича и Стевановича дублем ответил хорошо знакомы нам финский форвард Теему Пукки.

При этом Босния чаще била по воротам, чем финны (19 ударов против 12), отдала больше передач (545 против 437) и больше владела мячом (56% против 44%).

В составе сборной Боснии и Герцеговины хватает известных футболистов. Например, 35-летний форвард Эдин Джеко защищает цвета римской «Ромы», 30-летний полузащитник Миралем Пьянич выступает за «Барселону», а 27-летний хавбек Раде Крунич играет за «Милан». С таким составом боснийцы готовы дать бой любому сопернику, включая звездную сборную Франции.

Франция

Французы провели уже два поединка квалификации на ЧМ-2022. В первом матче французская команды дома сыграла вничью с Украиной (1:1), во втором на выезде всухую обыграла Казахстан (2:0).

Несмотря на все комплименты в адрес сборной Украины, французская национальная команда пока что смотрится тяжеловато. Линия атаки, где играют Дембеле, Гризманн и Мбаппе, далека от идеального взаимопонимания. Да и тот же Мбаппе выглядит откровенно уставшим. Конечно, форварду ПСЖ всего 22 года, но только за клуб от отыграл уже 36 матчей в сезоне.

Тем не менее, Франция — безоговорочный фаворит грядущего поединка. Согласны с этим и букмекеры, которые дают на победу хозяев около 10, а на победу гостей — меньше 1,4.

Ориентировочные составы:

Босния и Герцеговина: Сехич — Тодорович, Хаджикадунич, Саничанин, Чивич, Стеванович, Пьянич, Чимирот, Крунич, Гояк, Джеко.

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Рабьо, Погба, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

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31 марта, среда

Босния и Герцеговина — Франция
Сараево. Стадион «Грбавица». 21:45
Прямая трансляция на OLL.TV
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.03.2021 17:16
    0
    нужна победа чемпионов мира-для лучшей стратегии в борьбе за 2 путевку
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.03.2021 17:16
    0
    нужна победа чемпионов мира-для лучшей стратегии в борьбе за 2 путевку
    Ссылка
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