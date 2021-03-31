На молодежном турнире Евро-2021 U-21 под эгидой УЕФА завершился первый этап.
В 3-м туре Россия проиграла Дании (0:3) и выбыла из турнира. Хорватия чудом вышла в четвертьфинал, забив в конце нужный гол Англии (1:2).
На первом этапе 16 команд играли в 4 группах с 23 по 31 марта, определив участников 1/4 финала.
Финал восьми пройдет 31 мая – 6 июня в Венгрии и Словения.
Евро-2021 U-21
1/4 финала
- Нидерланды – Франция
- Дания – Германия
- Испания – Хорватия
- Португалия – Италия
Турнирные таблицы
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Источник — Sport.ua
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Немає нічого найкращого, як занепад, убогість і тотальна деградація найненависнішої потвори, так званої квазі-держави, залісся.
Якомога більше б таких НОВИН щодня і по декілька раз на добу
Немає нічого найкращого, як занепад, убогість і тотальна деградація найненависнішої потвори, так званої квазі-держави, залісся.
Якомога більше б таких НОВИН щодня і по декілька раз на добу
Немає нічого найкращого, як занепад, убогість і тотальна деградація найненависнішої потвори, так званої квазі-держави, залісся.
Якомога більше б таких НОВИН щодня і по декілька раз на добу
Немає нічого найкращого, як занепад, убогість і тотальна деградація найненависнішої потвори, так званої квазі-держави, залісся.
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