Евро-2021 U-21. Пары 1/4 финала. Россия проиграла Дании и выбыла из турнира

Хорватия чудом вышла в четвертьфинал, забив в конце нужный гол Англии

  • 31.03.2021 21:05
  • 1734 просмотра
  • 5 комментариев
Евро-2021 U-21. Пары 1/4 финала. Россия проиграла Дании и выбыла из турнира
© Getty Images/Global Images Ukraine

На молодежном турнире Евро-2021 U-21 под эгидой УЕФА завершился первый этап.

В 3-м туре Россия проиграла Дании (0:3) и выбыла из турнира. Хорватия чудом вышла в четвертьфинал, забив в конце нужный гол Англии (1:2).

На первом этапе 16 команд играли в 4 группах с 23 по 31 марта, определив участников 1/4 финала.

Финал восьми пройдет 31 мая – 6 июня в Венгрии и Словения.

Евро-2021 U-21

1/4 финала

  • Нидерланды – Франция
  • Дания – Германия
  • Испания – Хорватия
  • Португалия – Италия

Турнирные таблицы

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
      Vitalii_13UA, 31.03.2021 21:51
    0
    Denmark1107, 31.03.2021 21:32

    Якомога більше б таких НОВИН щодня і по декілька раз на добу
    Немає нічого найкращого, як занепад, убогість і тотальна деградація найненависнішої потвори, так званої квазі-держави, залісся.
    Честно сказать, хз что приятного в их поражении. Это не наша страна и нам должно быть все равно на нее. Да, это странна агрессор, интервент и оккупант, но нам должно быть плевать на ее достижения и провалы, так как они точно ничего не дают нам. А насчет деградации, достаточно взглянуть на нашу Ю21 и посмотреть реальную деградацию. Так вот, неужели тебе приносит радость такая новость, о том, что у рахи все плохо? Мне например все равно на их страну и их поражение, но мне не все равно на мою страну и то, как наши Ю21 просто деградируют с тем, кого поставили ими руководить. Их неудачи меркнут на фоне наших неудач. Это как сидеть в грязи и радоваться тому, что ненавистный сосед также упал в грязь.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 31.03.2021 21:32
    +1

    Якомога більше б таких НОВИН щодня і по декілька раз на добу
    Немає нічого найкращого, як занепад, убогість і тотальна деградація найненависнішої потвори, так званої квазі-держави, залісся.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 31.03.2021 21:26
    +2
    Кацапня отримала по писку сцяною ганчіркою
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 31.03.2021 21:23
    +4
    ...православний ногомяч зауральських дикунів потребує вливання свіжої порції мельдонію...
    Ссылка
    Kle
      Kle, 31.03.2021 21:17
    0
    Англичане совсем слабо выступили...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 31.03.2021 21:23
    +4
    ...православний ногомяч зауральських дикунів потребує вливання свіжої порції мельдонію...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 31.03.2021 21:26
    +2
    Кацапня отримала по писку сцяною ганчіркою
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 31.03.2021 21:32
    +1

    Якомога більше б таких НОВИН щодня і по декілька раз на добу
    Немає нічого найкращого, як занепад, убогість і тотальна деградація найненависнішої потвори, так званої квазі-держави, залісся.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 31.03.2021 21:51
    0
    Denmark1107, 31.03.2021 21:32

    Якомога більше б таких НОВИН щодня і по декілька раз на добу
    Немає нічого найкращого, як занепад, убогість і тотальна деградація найненависнішої потвори, так званої квазі-держави, залісся.
    Честно сказать, хз что приятного в их поражении. Это не наша страна и нам должно быть все равно на нее. Да, это странна агрессор, интервент и оккупант, но нам должно быть плевать на ее достижения и провалы, так как они точно ничего не дают нам. А насчет деградации, достаточно взглянуть на нашу Ю21 и посмотреть реальную деградацию. Так вот, неужели тебе приносит радость такая новость, о том, что у рахи все плохо? Мне например все равно на их страну и их поражение, но мне не все равно на мою страну и то, как наши Ю21 просто деградируют с тем, кого поставили ими руководить. Их неудачи меркнут на фоне наших неудач. Это как сидеть в грязи и радоваться тому, что ненавистный сосед также упал в грязь.
    Ссылка
    Kle
      Kle, 31.03.2021 21:17
    0
    Англичане совсем слабо выступили...
    Ссылка
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