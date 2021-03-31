19-й тур
Альянс
1 : 1
Агробизнес
31.03.2021, FT

Первая лига. Верес разгромил Черноморец и вышел в лидеры

Состоялся топ-матч тура Первой лиги

  • 31.03.2021 15:52
  • 1234 просмотра
  • 1 комментарий
Первая лига. Верес разгромил Черноморец и вышел в лидеры
© nkveres.com

В 19-м туре Первой лиги топ-матчем является противостояние лидеров «Черноморца» и «Вереса».

Одесская команда перед игрой опережала соперника на 2 очка, однако «Верес» на своем поле разгромил конкурента со счетом 4:0 и перехватил 1-е место.

«Верес» выходит в лидеры, а также имеет два матча в запасе.

Однако неудачу сегодня потерпел не только «Черноморец». «Агробизнес», который идет 3-м, лишь благодаря голу в конце встречи спас ничью в игре с середняком «Альянсом».

Первая лига Украины. 19-й тур

Альянс - Агробизнес 1:1
Голы: Шарай, 30 - Груша, 86

Верес - Черноморец 4:0
Голы: Гегедош, 7, 57, Сергийчук, 44 (с пен), Гайдучик, 63

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Akkerman65
      Akkerman65, 31.03.2021 16:17
    0
    Первая лига - это уровень Черноморца. К сожалению.
    Ссылка
    Akkerman65
      Akkerman65, 31.03.2021 16:17
    0
    Первая лига - это уровень Черноморца. К сожалению.
    Ссылка
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