Первая лига. Верес разгромил Черноморец и вышел в лидеры

В 19-м туре Первой лиги топ-матчем является противостояние лидеров «Черноморца» и «Вереса».

Одесская команда перед игрой опережала соперника на 2 очка, однако «Верес» на своем поле разгромил конкурента со счетом 4:0 и перехватил 1-е место.

«Верес» выходит в лидеры, а также имеет два матча в запасе.

Однако неудачу сегодня потерпел не только «Черноморец». «Агробизнес», который идет 3-м, лишь благодаря голу в конце встречи спас ничью в игре с середняком «Альянсом».

Первая лига Украины. 19-й тур

Альянс - Агробизнес 1:1

Голы: Шарай, 30 - Груша, 86

Верес - Черноморец 4:0

Голы: Гегедош, 7, 57, Сергийчук, 44 (с пен), Гайдучик, 63