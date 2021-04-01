В поединке 19-го тура Первой лиги Украины «Верес» дома разгромил «Черноморец» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Верес» — «Черноморец» — 4:0
Голы: Гегедош, 7, 57, Сергийчук, 44, с пенальти, Гайдучик, 62
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Гегедош (Верес).
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Михаил Сергийчук (Верес).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Гегедош (Верес).
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Источник — ФК Верес
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