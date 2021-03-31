ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик усилил полузащиту ивуарийцем из чемпионата России

Джео Экра в команде Юрия Калитвинцева будет выступать под 55-м номером

  • 31.03.2021 21:35
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик усилил полузащиту ивуарийцем из чемпионата России
© ФК Олимпик Донецк. Джео Экра

Донецкий «Олимпик» усилил среднюю линию ивуарийским полузащитником. 22-летний Джео Крист Данни Экра подписал контракт с «Олимпиком» сроком на 3 года (до мая 2024 года).

В команде Юрия Калитвинцева ивуариец будет выступать под 55-м номером. Предыдущий клуб: ФК «Тамбов» (Россия).

Джео Экра родился 10 января 1999 года (возраст: 22 года). Место рождения: Абиджан, Кот-д'Ивуар. Гражданство: Кот-д'Ивуар. Рост/вес: 184/75. Рабочая нога: правая. Амплуа: опорный полузащитник.

Родиной Джео является столица Кот-д'Ивуара – Абиджан. Именно здесь юный футболист делал свои первые шаги в спорте.

В европейском футболе ивуариец дебютировал в составе молдовского «Саксана», выступающего в высшем дивизионе страны. Отыграв год в Молдове, Экра в июле 2019 года перебрался в Армению, где подписал контракт с клубом «Ноа» Ереван. За полгода он принял участие в 4 поединках и покинул команду в статусе свободного агента.

Последним клубом футболиста был ФК «Тамбов», к которому полузащитник присоединился в феврале 2020 года. Однако за первую команду Джео ни одного матча не провел, ограничившись выступлениями за молодежный состав, и в августе российский клуб покинул.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    BekXanov
      BekXanov, 31.03.2021 21:56
    0
    Судя по транзитам команд шлак ещё тот.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 31.03.2021 21:56
    0
    Судя по транзитам команд шлак ещё тот.
    Ссылка
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