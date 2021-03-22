Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые главные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 22.03.2021 02:28
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Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ
© ФК Ворскла

«Динамо» выигрывает в общем 4-ю встречу подряд (мячи 12-1), а дома - 3-ю (мячи 9-1). При этом «Динамо» становится автором 50-й победы хозяев в сезоне-2020/21.

Киевляне продлевают свою беспроигрышную и голевую серии до 10 матчей, а сухую - до 291-й минуты.

Динамовцы одерживают 20-ю викторию под руководством Мирчи Луческу (ЧУ - 14, СК - 1, ЕК - 5).

Мирча Луческу празднует 150-ю крупную победу во главе украинских клубов (ЧУ - 104, КУ - 25, СК - 1, ЕК - 20).

В 65-м матче наконец-то открывает голевой счет в «Динамо» Александр Караваев. При этом первый мяч в ворота «Руха» становится для него 35-м в клубной карьере (ЧУ - 28, КУ -5, ЕК - 2).

«Львов», прервав 5-матчевую проигрышную серию с «Шахтером», одерживает 10-ю победу на своем поле.

Бразилец Альваро на 293-й минуте завершает безголевой сериал сине-золотых в баталиях с оранжево-черными.

Горняки, потерпевшие 80-е поражение на чужих полях, прерывают свою гостевую беспроигрышную серию, которая составила 11 матчей (+6=5). Последний раз дончане уступали хозяевам 15 марта 2020 года - 0:1 с «Зарей».

Завершаются также гостевые сухие серии «Шахтера» - на 447-й минуте и Анатолия Трубина - на 426-й.

Первый гол Манора Соломона в ворота «Львова» становится для него 15-м в рядах горняков (ЧУ - 9, КУ - 1, ЕК - 5).

Луиш Каштру становится 6-м зарубежным тренером, проведшим 50 матчей в чемпионатах Украины (+36=10-4, 119-41).

«Колос» с 6-й попытки впервые выигрывает у «Зари», в пяти предыдущих встречах с которой подопечные Руслана Костышина довольствовались лишь одним очком.

Ковалевцы прерывают свою «рекордную» домашнюю серию без побед, которая составила 6 игр (=4-2).

«Колос» проводит 10-й сухой матч в родных стенах.

Владимир Лысенко забивает «Заре» больше, чем кому-либо - 4 мяча. Причем поражает ворота луганчан в рядах уже четвертого клуба (ранее по 1 голу - за «Арсенал», «Говерлу» и «Олимпик»).

Завершаются гостевые сухие серии «Зари» - на 417-й минуте и голкипера черно-белых Николы Василя - на рекордной для вратарей-легионеров 536-й.

50-й матч в украинских чемпионатах на посту главного тренера проводит Виктор Скрипник (+26=12-12, 81-43).

Юрий Максимов празднует 60-ю викторию на тренерском посту (ЧУ - 54, КУ - 6). При этом его команды достигают 200-очкового рубежа в УПЛ.

Руслан Степанюк, ставший автором первого дубля «Ворсклы» в поединках с «Олимпиком», забивает 10-й мяч за бело-зеленых в чемпионатах Украины.

«Олимпик» терпит 90-е поражение в элитном дивизионе, в том числе 25-е с крупным счетом (15-е на чужих полях).

«Олимпийцы» зарабатывают в общем 6-ю «баранку» подряд (мячи 2-13), а в гостях - 5-ю (мячи 3-12).

Сине-голубые обходятся без мировых на выезде 10 игр кряду (+4-6).

«Олимпик» не забивает «Ворскле» 3 матча подряд, как в общем (339 минут), так и в гостях (277 минут).

Безголевая серия «олимпийцев» достигает 339 минут.

Сине-голубые пропускают в общем 15 игр кряду, устанавливая новый личный антирекорд, а на чужих полях - 10.

30-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера проводит Юрий Калитвинцев (+5=6-19, 24-57).

Второй раз забивает в свои ворота защитник «Олимпика» Игорь Снурницын. Свой первый «самострел» он совершил 28 октября 2018 года в гостевом поединке дончан с… «Ворсклой» (1:2).

«Днепр-1» проводит 50-й матч в элитном дивизионе.

Днепряне обновляют сразу 4 личных рекорда, продлив общую беспроигрышную серию до 6 игр (+4=2) и гостевую - до 4-х (+3=1), голевую выездную - до 15, сухую на чужих полях - до 183-х минут.

Сине-бело-голубые не пропускают 3 матча подряд (273 минуты).

«Десна» терпит 30-е поражение в чемпионатах Украины.

«Минай» проводит 10-й безголевой матч в элитном дивизионе, а «Мариуполь» - 80-й на своем поле.

Закарпатцы с 9-й попытки впервые играют на «ноль» в гостях.

Подопечные Василия Кобина прерывают свою «рекордную» серию с пропущенными мячами, которая составила 10 игр. Последний раз «Минай» оставался «сухим» 1 ноября 2020 года - 0:0 дома с «Рухом».

Закарпатцы не могут поразить ворота соперников 3 матча кряду, как в общем (315 минут), так и в гостях (346 минут).

«Ингулец» впервые одерживает две победы подряд.

Сухая серия подопечных Сергея Лавриненко достигает 277 минут.

«Александрия» 50-й раз не забивает на чужих полях.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Сергей Сидорчук, 100-й - Владимир Шепелев, 50-й - Георгий Бущан, Карлос Де Пена (все - «Динамо») и Владислав Бабогло («Александрия»), 1-й - Богдан Векляк («Олимпик»).

В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Денис Васин («Ингулец»), ранее выступавший за «Черноморец», «Карпаты», «Ильичевец», каменскую «Сталь» и «Ворсклу», во 2-м - экс-игрок «Карпат» Андрей Бусько («Львов»).

10-й мяч в Премьер-лиге забивает Манор Соломон, 5-й - Ника Сичинава, 1-й - Марио Чуже (в 6-й игре).

3-й дубль в чемпионатах Украины делает Александр Караваев, 2-й - Манор Соломон и Руслан Степанюк, 1-й - Марио Чуже (в 6-м матче).

Второй гол Манора Соломона в ворота «Львова» становится 150-м для гостей в сезоне-2020/21.

3-й одиннадцатиметровый из 3-х реализовывает Шина.

4-ю пенальтийскую дуэль из 30 выигрывает Александр Бандура.

60-й «горчичник» зарабатывают для своих команд в нынешнем сезоне Евгений Запорожец («Ингулец») и Денис Костышин («Колос»), 50-й - Артем Довбик («Днепр-1»), Шина («Львов»), Алексей Хахлев («Минай») и Роман Карасюк («Рух»).

30-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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