Караваев забил дебютные голы за Динамо

В поединке с «Рухом» Александр Караваев, проводивший 65-й официальный матч за «Динамо», открыл голевой счет в рядах киевлян. Не успокоившись на достигнутом, он оформил и премьерный дубль за бело-синих.

Между тем, первый гол в ворота черно-желтых стал 35-м в клубной карьере Караваева. 29 мячей он забил в УПЛ, 5 - в Кубке Украины и 2 - в еврокубках. 31 раз Александр отличился за «Зарю» (ЧУ - 25, КУ - 4, ЕК - 2), 3 - за «Севастополь» (ЧУ - 2, КУ - 1) и 2 - за «Динамо».

Поединок «Динамо» – «Рух» завершился со счетом 3:0 в пользу киевлян.