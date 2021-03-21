Мирча Луческу отпраздновал 150 крупных побед во главе украинских команд

В матче с «Рухом», который «Динамо» выиграло со счетом 3:0, Мирча Луческу отпраздновал рекордную 150-ю крупную викторию во главе украинских клубов.

Под руководством румынского тренера 144 разгрома нанес соперникам «Шахтер» и 6 - «Динамо».

104 крупные победы подопечные Луческу одержали в чемпионатах Украины, 25 - в Кубке Украины, 20 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке Украины.

Тренеры украинских клубов, одержавшие наибольшее количество крупных побед за годы независимости

Тренер Клубы Всего ЧУ КУ СК ЕК 1. Мирча ЛУЧЕСКУ Шахтер (144), Динамо (6) 150 104 25 1 20 2. Мирон МАРКЕВИЧ Волынь (2), Карпаты (14), Кривбасс (1), 81 56 17 - 8 Металлург З (8), Металлист (40), Днепр (16) 3. Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Динамо 68 49 14 - 5 4. Валерий ЯРЕМЧЕНКО Шахтер (55), Кремень (1), Карпаты (2), 61 49 10 - 2 Ильичевец (3) 5. Николай ПАВЛОВ Днепр (12), Динамо (6), Ильичевец (24), 50 40 9 - 1 Ворскла (8) 6. Виктор ПРОКОПЕНКО Черноморец (16), Шахтер (24) 40 28 6 - 6 7. Сергей РЕБРОВ Динамо 34 25 6 - 3 Михаил ФОМЕНКО Динамо (12), ЦСКА (7), Металлист (7), 34 25 9 - - Таврия (8) 9. Юрий СЕМИН Динамо 32 25 2 - 5 10. Паулу ФОНСЕКА Шахтер 31 26 3 - 2

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.