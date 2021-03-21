Мирча Луческу отпраздновал 150 крупных побед во главе украинских команд

Под руководством румынского тренера 144 разгрома соперникам нанес «Шахтер», 6 – «Динамо»

  • 21.03.2021 20:09
  • 1330 просмотров
  • 3 комментария
Мирча Луческу отпраздновал 150 крупных побед во главе украинских команд
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

В матче с «Рухом», который «Динамо» выиграло со счетом 3:0, Мирча Луческу отпраздновал рекордную 150-ю крупную викторию во главе украинских клубов.

Под руководством румынского тренера 144 разгрома нанес соперникам «Шахтер» и 6 - «Динамо».

104 крупные победы подопечные Луческу одержали в чемпионатах Украины, 25 - в Кубке Украины, 20 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке Украины.

Тренеры украинских клубов, одержавшие наибольшее количество крупных побед за годы независимости

 

Тренер

Клубы

Всего

ЧУ

КУ

СК

ЕК

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (144), Динамо (6)

150

104

25

1

20

2.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь (2), Карпаты (14), Кривбасс (1),

81

56

17

-

8

 

 

Металлург З (8), Металлист (40), Днепр (16)

 

 

 

 

 

3.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

68

49

14

-

5

4.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер (55), Кремень (1), Карпаты (2),

61

49

10

-

2

 

 

Ильичевец (3)

 

 

 

 

 

5.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (12), Динамо (6), Ильичевец (24),

50

40

9

-

1

 

 

Ворскла (8)

 

 

 

 

 

6.

Виктор ПРОКОПЕНКО

Черноморец (16), Шахтер (24)

40

28

6

-

6

7.

Сергей РЕБРОВ

Динамо

34

25

6

-

3

 

Михаил ФОМЕНКО

Динамо (12), ЦСКА (7), Металлист (7),

34

25

9

-

-

 

 

Таврия (8)

 

 

 

 

 

9.

Юрий СЕМИН

Динамо

32

25

2

-

5

10.

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

31

26

3

-

2

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    grig
    online
      grig, 21.03.2021 20:39
    +1
    С юбилеем, Мистер.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.03.2021 20:32
    +1
    Луческу легенда Динамо.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.03.2021 20:24
    0
    Нет бы написать что подразумевается... судя по сегодня - минимум в 3 мяча? Ну да то такэ... читатели додумают 😀
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 21.03.2021 20:39
    +1
    С юбилеем, Мистер.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.03.2021 20:32
    +1
    Луческу легенда Динамо.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.03.2021 20:24
    0
    Нет бы написать что подразумевается... судя по сегодня - минимум в 3 мяча? Ну да то такэ... читатели додумают 😀
    Ссылка
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