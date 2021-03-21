Мирча Луческу отпраздновал 150 крупных побед во главе украинских команд

В матче с «Рухом», который «Динамо» выиграло со счетом 3:0, Мирча Луческу отпраздновал рекордную 150-ю крупную викторию во главе украинских клубов.
Под руководством румынского тренера 144 разгрома нанес соперникам «Шахтер» и 6 - «Динамо».
104 крупные победы подопечные Луческу одержали в чемпионатах Украины, 25 - в Кубке Украины, 20 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке Украины.
Тренеры украинских клубов, одержавшие наибольшее количество крупных побед за годы независимости
|
|
Тренер
|
Клубы
|
Всего
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (144), Динамо (6)
|
150
|
104
|
25
|
1
|
20
|
2.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь (2), Карпаты (14), Кривбасс (1),
|
81
|
56
|
17
|
-
|
8
|
|
|
Металлург З (8), Металлист (40), Днепр (16)
|
|
|
|
|
|
3.
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
68
|
49
|
14
|
-
|
5
|
4.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер (55), Кремень (1), Карпаты (2),
|
61
|
49
|
10
|
-
|
2
|
|
|
Ильичевец (3)
|
|
|
|
|
|
5.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (12), Динамо (6), Ильичевец (24),
|
50
|
40
|
9
|
-
|
1
|
|
|
Ворскла (8)
|
|
|
|
|
|
6.
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Черноморец (16), Шахтер (24)
|
40
|
28
|
6
|
-
|
6
|
7.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
34
|
25
|
6
|
-
|
3
|
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо (12), ЦСКА (7), Металлист (7),
|
34
|
25
|
9
|
-
|
-
|
|
|
Таврия (8)
|
|
|
|
|
|
9.
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
32
|
25
|
2
|
-
|
5
|
10.
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Шахтер
|
31
|
26
|
3
|
-
|
2
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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