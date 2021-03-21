Игорь Снурницын вновь «отличился» в матче с Ворсклой

В матче с «Ворсклой» (0:3) 21-летний защитник «Олимпика» Игорь Снурницын второй раз в карьере забил в собственные ворота. А свой первый «самострел» он совершил 28 октября 2018 года в гостевом поединке «олимпийцев» с той же «Ворсклой» (1:2). Снурницын стал четвертым футболистом, сделавшим два автогола в чемпионатах Украины в играх против одного клуба. К слову, один из них - динамовец Евгений Хачериди -умудрился дважды «отличиться» в одном матче.
Игроки, забившие два мяча в свои ворота в матчах против одного клуба
|
Игрок
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Элвин БЕЧИРИ
|
09.11.2003
|
Металлург Д
|
Шахтер (д)
|
26’ (0:1)
|
1:3
|
|
19.03.2007
|
Металлург Д
|
Шахтер (г)
|
63’ (0:2)
|
1:2
|
Ондржей МАЗУХ
|
06.04.2013
|
Днепр
|
Ворскла (д)
|
20' (0:1)
|
1:2
|
|
27.10.2013
|
Днепр
|
Ворскла (д)
|
90+5' (2:2)
|
2:2
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
12.12.2016
|
Динамо
|
Шахтер (д)
|
3' (1:1)
|
3:4
|
|
12.12.2016
|
Динамо
|
Шахтер (д)
|
88' (2:4)
|
3:4
|
Игорь СНУРНИЦЫН
|
28.10.2018
|
Олимпик
|
Ворскда (г)
|
44' (1:1)
|
1:2
|
|
20.03.2021
|
Олимпик
|
Ворскда (г)
|
25' (0:2)
|
0:3
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.