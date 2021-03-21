Игорь Снурницын вновь «отличился» в матче с Ворсклой

В матче с «Ворсклой» (0:3) 21-летний защитник «Олимпика» Игорь Снурницын второй раз в карьере забил в собственные ворота. А свой первый «самострел» он совершил 28 октября 2018 года в гостевом поединке «олимпийцев» с той же «Ворсклой» (1:2). Снурницын стал четвертым футболистом, сделавшим два автогола в чемпионатах Украины в играх против одного клуба. К слову, один из них - динамовец Евгений Хачериди -умудрился дважды «отличиться» в одном матче.

Игроки, забившие два мяча в свои ворота в матчах против одного клуба