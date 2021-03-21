Игорь Снурницын вновь «отличился» в матче с Ворсклой

Свой первый «самострел» в поединке с полтавчанами защитник «олимпийцев» совершил в октябре 2018 года

  • 21.03.2021 13:40
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Игорь Снурницын вновь «отличился» в матче с Ворсклой
© ФК Олимпик Донецк. Игорь Снурницын

В матче с «Ворсклой» (0:3) 21-летний защитник «Олимпика» Игорь Снурницын второй раз в карьере забил в собственные ворота. А свой первый «самострел» он совершил 28 октября 2018 года в гостевом поединке «олимпийцев» с той же «Ворсклой» (1:2). Снурницын стал четвертым футболистом, сделавшим два автогола в чемпионатах Украины в играх против одного клуба. К слову, один из них - динамовец Евгений Хачериди -умудрился дважды «отличиться» в одном матче.

Игроки, забившие два мяча в свои ворота в матчах против одного клуба

Игрок

Дата

Клуб

Соперник

Минута

Счет

Элвин БЕЧИРИ

09.11.2003

Металлург Д

Шахтер (д)

26’  (0:1)

1:3

 

19.03.2007

Металлург Д

Шахтер (г)

63’ (0:2)

1:2

Ондржей МАЗУХ

06.04.2013

Днепр

Ворскла (д)

20' (0:1)

1:2

 

27.10.2013

Днепр

Ворскла (д)

90+5' (2:2)

2:2

Евгений ХАЧЕРИДИ

12.12.2016

Динамо

Шахтер (д)

3' (1:1)

3:4

 

12.12.2016

Динамо

Шахтер (д)

88' (2:4)

3:4

Игорь СНУРНИЦЫН

28.10.2018

Олимпик

Ворскда (г)

44' (1:1)

1:2

 

20.03.2021

Олимпик

Ворскда (г)

25' (0:2)

0:3
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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