19-й тур
Ворскла
3 : 0
Олимпик Д
20.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла уверенно победила Олимпик и поднялась на четвертое место

Дубль в матче сделал Степанюк, еще один гол в свои ворота забил Снурницын

  • 20.03.2021 21:25
  • 1486 просмотров
  • 13 комментариев
Ворскла уверенно победила Олимпик и поднялась на четвертое место
© ФК Олимпик

В предыдущем туре обе команлды потерпели поражения. «Ворскла» у себя дома уступила «Днепру-1», а «Олимпик» проиграл уже пятый матч подряд после зимней паузы, на этот раз «Александрии». Так что, наверняка, футболисты выходили на зеленый газон полтавского стадиона с мыслями о победе и поправить свое турнирное положение. 

Гости начали игру достаточно активно и в первые шесть минут нанесли два удара по воротам Ризныка. Сперва после мощного «выстрела» Бабенко мяч попал в Яворского и вылетел на угловой, а затем Нкенг издали пробил рядом со штангой. 

«Ворскла» достаточно спокойно отреагировала на такое начало поединка. Более того, уже на 13-й минуте хозяева поля открыли счет. Индивидуальное мастерство здесь продемонстрировал Степанюк. Он подхватил мяч вблизи центра поля, промчался с ним к штрафной площади соперников и с левой ноги точно пробил в правый нижний угол ворот. Отчаянный прыжок Бетима не помог ему выручить свою команду. 

После забитого гола игра полностью перешла под контроль «Ворсклы». Ее футболисты действовали спокойно и уверенно, но не спешили форсировать события. Тем не менее, на 25-й минуте счет на табло стал 2:0 в пользу подопечных Юрия Максимова. Произошло это так. Тилль выполнил штрафной удар с левого фланга, Кулач высоко выпрыгнул, но мяча не достал, а тот ударившись в голову Снурницына влетел в ворота обескураженного Бетима. 

До перерыва можно вспомнить только один по-настоящему голевой момент, когда на 32-й минуте Тилль издали пробил в дальний угол, но голкипер «Олимпика» в прыжке парировал мяч на угловой. 

В начале второго тайма на 55-й минуте «Ворскле» удалось забить и третий гол. Его соавтором стал Кане, который протащил мяч по левому флангу и примерно с линии штрафной сильно пробил. Бетим отбил мяч перед собой, но к нему первым успел все тот же Кане. Повторно нанести удар ему помешали защитники, зато Кане успел сделать точную передачу на Степанюка и тот забивал с близкого расстояния практически без помех. 

На этом, можно сказать, игра как таковая завершилась. Хозяева поля далее подолгу держали мяч у себя никуда не торопясь, а гости, хотя и создали несколько моментов у ворот Ризныка, но на голевые они тянули лишь с большой натяжкой. 

В итоге «Ворскла» уверенно довела игру до финального свистка. Таким образом, полтавский клуб одержал победу с крупным счетом, набрал 31 очко и поднялся на 4 место в турнирной таблице, опередив «Десну».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

Ворскла - Олимпик - 3:0

 Степанюк (13, 55), Снурницын (25, автогол)

 Кулач (77) - Зотько (44)

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Пердута, Якубу (Семилет, 83), Луизао (Скляр, 68), Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк (Челядин, 75), Кулач 

«Олимпик»: Бетим, Пасич, Векляк, Зотько, Лебеденко, Снурницын (Завийский, 46), Бабенко, Политыло, Альваренга (Бенито, 63), Таллес, Нкенг

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: «Ворскла» имени А.Бутовского

ВОРСКЛА - ОЛИМПИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 20.03.2021 22:33
    0
    KARABAS55, 20.03.2021 21:39
    Зато с бухты барахты взяли и поменяли тренера. Ну теперь и ВЫНИМАЙТЕ.!!!
    +
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 20.03.2021 22:14
    0
    pricolist, 20.03.2021 22:09
    Почему Гельзину посреди сезона стукнуло в голову поменять тренера, что это дало? Прошлый тренер неплохо справлялся
    Там непогано справлявся Шахаб, а не тренер...
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 20.03.2021 22:12
    0
    BekXan, 20.03.2021 22:04
    Кстати по поводу Калитвинцева на него нет смысла катить бочку он взял команду на ходу ему тяжело.
    І ще: він узяв команду, яка у першому колі виїжджала на одному бомбардирові. А зараз без того бомбардира пічалька...
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.03.2021 22:09
    +1
    Почему Гельзину посреди сезона стукнуло в голову поменять тренера, что это дало? Прошлый тренер неплохо справлялся
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 20.03.2021 22:04
    +1
    Кстати по поводу Калитвинцева на него нет смысла катить бочку он взял команду на ходу ему тяжело.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 20.03.2021 22:03
    +3
    Спасибо за игру команда !
    Степанюку отдельный респект.Обыграть Олимпик дорогого стоит.Команда сменила тренера но это всегда неприятный соперник.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 20.03.2021 21:57
    +1
    Калитвинцев еще матча 2 продержится интересно?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 20.03.2021 21:47
    +4
    У Ворсклы впереди игры против Зари, Шахтера и ДК. Думаю за третье место им тяжело будет бороться
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 20.03.2021 21:42
    +1
    Браво
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.03.2021 21:39
    +4
    Зато с бухты барахты взяли и поменяли тренера. Ну теперь и ВЫНИМАЙТЕ.!!!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 21:35
    -2
    Лихо тотализаторы пикируют
    1:3,0:2,1:2,0:1,0:2,0:3...................
    Ссылка
    Poltfut
    online
      Poltfut, 20.03.2021 21:34
    +5
    Ворскле респект!!!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.03.2021 21:31
    +2
    Калитвинцев круто тренирует
    Ссылка
    Poltfut
    online
      Poltfut, 20.03.2021 21:34
    +5
    Ворскле респект!!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 20.03.2021 21:47
    +4
    У Ворсклы впереди игры против Зари, Шахтера и ДК. Думаю за третье место им тяжело будет бороться
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.03.2021 21:39
    +4
    Зато с бухты барахты взяли и поменяли тренера. Ну теперь и ВЫНИМАЙТЕ.!!!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 20.03.2021 22:03
    +3
    Спасибо за игру команда !
    Степанюку отдельный респект.Обыграть Олимпик дорогого стоит.Команда сменила тренера но это всегда неприятный соперник.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.03.2021 21:31
    +2
    Калитвинцев круто тренирует
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.03.2021 22:09
    +1
    Почему Гельзину посреди сезона стукнуло в голову поменять тренера, что это дало? Прошлый тренер неплохо справлялся
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 20.03.2021 22:04
    +1
    Кстати по поводу Калитвинцева на него нет смысла катить бочку он взял команду на ходу ему тяжело.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 20.03.2021 21:57
    +1
    Калитвинцев еще матча 2 продержится интересно?
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 20.03.2021 21:42
    +1
    Браво
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 20.03.2021 22:33
    0
    KARABAS55, 20.03.2021 21:39
    Зато с бухты барахты взяли и поменяли тренера. Ну теперь и ВЫНИМАЙТЕ.!!!
    +
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 20.03.2021 22:14
    0
    pricolist, 20.03.2021 22:09
    Почему Гельзину посреди сезона стукнуло в голову поменять тренера, что это дало? Прошлый тренер неплохо справлялся
    Там непогано справлявся Шахаб, а не тренер...
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 20.03.2021 22:12
    0
    BekXan, 20.03.2021 22:04
    Кстати по поводу Калитвинцева на него нет смысла катить бочку он взял команду на ходу ему тяжело.
    І ще: він узяв команду, яка у першому колі виїжджала на одному бомбардирові. А зараз без того бомбардира пічалька...
    Ссылка
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