Ворскла уверенно победила Олимпик и поднялась на четвертое место

В предыдущем туре обе команлды потерпели поражения. «Ворскла» у себя дома уступила «Днепру-1», а «Олимпик» проиграл уже пятый матч подряд после зимней паузы, на этот раз «Александрии». Так что, наверняка, футболисты выходили на зеленый газон полтавского стадиона с мыслями о победе и поправить свое турнирное положение.

Гости начали игру достаточно активно и в первые шесть минут нанесли два удара по воротам Ризныка. Сперва после мощного «выстрела» Бабенко мяч попал в Яворского и вылетел на угловой, а затем Нкенг издали пробил рядом со штангой.

«Ворскла» достаточно спокойно отреагировала на такое начало поединка. Более того, уже на 13-й минуте хозяева поля открыли счет. Индивидуальное мастерство здесь продемонстрировал Степанюк. Он подхватил мяч вблизи центра поля, промчался с ним к штрафной площади соперников и с левой ноги точно пробил в правый нижний угол ворот. Отчаянный прыжок Бетима не помог ему выручить свою команду.

После забитого гола игра полностью перешла под контроль «Ворсклы». Ее футболисты действовали спокойно и уверенно, но не спешили форсировать события. Тем не менее, на 25-й минуте счет на табло стал 2:0 в пользу подопечных Юрия Максимова. Произошло это так. Тилль выполнил штрафной удар с левого фланга, Кулач высоко выпрыгнул, но мяча не достал, а тот ударившись в голову Снурницына влетел в ворота обескураженного Бетима.

До перерыва можно вспомнить только один по-настоящему голевой момент, когда на 32-й минуте Тилль издали пробил в дальний угол, но голкипер «Олимпика» в прыжке парировал мяч на угловой.

В начале второго тайма на 55-й минуте «Ворскле» удалось забить и третий гол. Его соавтором стал Кане, который протащил мяч по левому флангу и примерно с линии штрафной сильно пробил. Бетим отбил мяч перед собой, но к нему первым успел все тот же Кане. Повторно нанести удар ему помешали защитники, зато Кане успел сделать точную передачу на Степанюка и тот забивал с близкого расстояния практически без помех.

На этом, можно сказать, игра как таковая завершилась. Хозяева поля далее подолгу держали мяч у себя никуда не торопясь, а гости, хотя и создали несколько моментов у ворот Ризныка, но на голевые они тянули лишь с большой натяжкой.

В итоге «Ворскла» уверенно довела игру до финального свистка. Таким образом, полтавский клуб одержал победу с крупным счетом, набрал 31 очко и поднялся на 4 место в турнирной таблице, опередив «Десну».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

Ворскла - Олимпик - 3:0

Степанюк (13, 55), Снурницын (25, автогол)

Кулач (77) - Зотько (44)

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Пердута, Якубу (Семилет, 83), Луизао (Скляр, 68), Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк (Челядин, 75), Кулач

«Олимпик»: Бетим, Пасич, Векляк, Зотько, Лебеденко, Снурницын (Завийский, 46), Бабенко, Политыло, Альваренга (Бенито, 63), Таллес, Нкенг

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: «Ворскла» имени А.Бутовского

ВОРСКЛА - ОЛИМПИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА