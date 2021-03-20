Ворскла – Олимпик – 3:0. Степанюк решает. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты встречи 19-го тура УПЛ

  • 20.03.2021 21:58
  • 507 просмотров
  • 1 комментарий
Ворскла – Олимпик – 3:0. Степанюк решает. Видео голов и обзор матча
© ФК Ворскла

В субботу 20 марта в матче 19-го тура Премьер-Лиги чемпионата Украины по футболу в Полтаве местная «Ворскла» уверенно обыграла «Олимпик».

«Ворскла» - «Олимпик» - 3:0

 Степанюк (13, 55), Снурницын (25, автогол)

Обзор матча

Первый гол Степанюка

Автогол Снурницына

Обзор первого тайма

Второй гол Степанюка

Обзор второго тайма

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Poltfut
    online
      Poltfut, 20.03.2021 22:24
    +1
    красавцы голы!
    Ссылка
    Poltfut
    online
      Poltfut, 20.03.2021 22:24
    +1
    красавцы голы!
    Ссылка
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