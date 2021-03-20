В субботу 20 марта в матче 19-го тура Премьер-Лиги чемпионата Украины по футболу в Полтаве местная «Ворскла» уверенно обыграла «Олимпик».
«Ворскла» - «Олимпик» - 3:0
Степанюк (13, 55), Снурницын (25, автогол)
Обзор матча
Первый гол Степанюка
Автогол Снурницына
Обзор первого тайма
Второй гол Степанюка
Обзор второго тайма
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.