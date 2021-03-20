Юрий МАКСИМОВ: «Кулач и Степанюк обижаются, когда их меняют»

Наставник «Ворсклы» поделился эмоциями после победы над «Олимпиком» (3:0)

  • 20.03.2021 22:26
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Юрий МАКСИМОВ: «Кулач и Степанюк обижаются, когда их меняют»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Победа над «Олимпиком» позволила полтавчанам выйти на четвертое место в турнирной таблице.

О матче: «Мы постарались мяч положить вниз, старались выходить через короткий и средний пас. Стали в четыре защитника играть. Сегодня получилось, не знаю, как будет дальше. Доволен, что то, что мы наигрывали, все получилось».

О том, как больше нравится играть – в три или четыре защитника: «На каждую команду своя тактика. Выбираем по состоянию футболистов и по команде соперника».

О Якубу: «Рад, что после травмы он вышел. Этот игрок нужен нам. В конце его стали судороги хватать, поэтому поменяли его. Думаю, он будет прогрессировать».

О том, почему не играли Щербак и Альюн: «Мы проиграли последнюю игру «Днепру-1», нужно было что-то менять. Альюн хорош в отборе, но атаки не начинает – первого паса ему не хватает. Он еще не готов. На Щербака мы рассчитываем, но хотелось, чтобы наши нападающие – Кулач и Степанюк - почувствовали уверенность, забили голы. Когда их меняешь – они обижаются. Такие нападающие».

О продлении контрактов с Кулачем, Альюном, Щербаком: «По некоторым игрокам, которых хотим оставить, мы разговариваем».

О Данииле Семилете: «Он молодой, перспективный. Выпускаем тех, кто проявляет себя за дубль. Некоторых выпускаем, а некоторые потом убегают. У нас их воруют – то «Динамо», то «Колос»…».

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Источник — Sport.ua

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