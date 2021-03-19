Донецкий «Олимпик» очень неудачно начал вторую половину чемпионата страны, проиграв пять поединков кряду. При этом руководство клуба произвело экстренную замену главного тренера, поставив у руля команды опытного наставника Юрия Калитвинцева. Но и эта мера пока не принесла желаемого результата. Уже при нем «олимпийцы» потерпели три поражения и оказались в непосредственной близости от зоны вылета.

Ничего не скажешь, ситуация для дончан сейчас действительно сложная. А тут еще и откровенный конфликт президента клуба Владислава Гельзина с главой комитета арбитров Украинской Ассоциации Футбола Лучано Лучи, который явно не идет на руку команде, и запрет на проведение «Олимпиком» домашних матчей на киевском стадионе «Динамо». К этому можно добавить и тяжелую травму одного из ведущих футболистов клуба Евгения Цымбалюка. Одним словом, есть от чего переживать и хвататься за голову.

Тем не менее, зная характер и возможности Калитвинцева-старшего, поклонники донецкой команды надеются на то, что полоса неудач обязательно закончится и, вполне возможно, уже в Полтаве. Ведь есть в нынешнем «Олимпике» исполнители, которые способны решить исход матча в свою пользу. Главное, чтобы они сами в это поверили и претворили в жизнь.

У «Ворсклы» ситуация в целом выглядит гораздо лучше. Команда, наоборот, хорошо начала весеннюю часть турнира, одержав две победы и дважды сыграв вничью. Однако домашний матч предыдущего тура с «Днепром-1» откровенно разочаровал. Хозяева поля, пропустив гол в первом тайме, во втором так и не смогли поразить ворота соперников, при этом играя почти сорок минут в большинстве.

Пока подопечные Юрия Максимова еще остаются на пятом месте в турнирной таблице. Но если они еще раз позволят соперникам выиграть у себя дома, то вполне могут вылететь из первой шестерки. Так что и им проигрывать никак нельзя.

Кстати, в первом круге в 6-м туре команды встречались в Киеве на стадионе «Динамо» и тогда выиграла «Ворскла» со счетом 1:0. Тот единственный и победный гол забил Владислав Кулач.

Предстоящий матч в Полтаве будет судить арбитр из Мукачево Ярослав Козык. В нынешнем сезоне он еще с этими соперниками не пересекался. А вот в прошлом сезоне он как раз судил матч этих команд, когда «Олимпик» и «Ворскла» сыграли друг с другом вничью 1:1.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Альюн, Чеснаков, Яворский, Луизао, Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк, Кулач



«Олимпик»: Бетим, Лебеденко, Зотько, Драме, Пасич, Снурницын, Тейшейра, Бабенко, Хамелюк, Нкенг, Каргбо

20 марта, суббота