Сергей Сидорчук отпраздновал очередной юбилей

Капитан киевлян провел 200-й матч в чемпионатах Украины

  • 21.03.2021 21:30
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Сергей Сидорчук отпраздновал очередной юбилей
© ФК Динамо Киев

У 29-летнего полузащитника киевского «Динамо» Сергея Сидорчука ныне настоящая череда юбилеев. За последние несколько недель он отпраздновал 250-й матч за бело-синих, 80-й поединок в качестве капитана киевлян во всех турнирах и 50-й - в УПЛ, а также 20-й гол в карьере.

Продолжение «банкета» не заставило долго ждать. В 19 туре Сергей провел 200-й матч в чемпионатах Украины. 163 встреч он отыграл за «Динамо» и 37 - за запорожский «Металлург», где 23 августа 2009 года состоялся его дебют в элитном дивизионе в гостевом поединке против донецкого «Металлурга» (0:3).

Между тем, в игре с «Рухом» в юбилярах оказался не только Сидорчук. Так, Владимир Шепелев провел 100-й матч в УПЛ, а Георгий Бущан и Карлос Де Пена - 50-й.

Поединок «Динамо» – «Рух» завершился со счетом 3:0 в пользу киевлян.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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