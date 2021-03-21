В матче с Колосом прервалась рекордная серия голкипера Зари Николы Василя

Босниец стал первым зарубежным голкипером, отстоявшим на «ноль» в гостях более 500 минут кряду

  • 21.03.2021 23:12
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В матче с Колосом прервалась рекордная серия голкипера Зари Николы Василя
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В матче с «Колосом» завершилась сухая гостевая серия голкипера «Зари» Николы Василя, которая составила 536 минут. Последний раз он пропускал на чужих полях 21 июня 2020 года в поединке с «Десной» (1:2).

Босниец стал первым зарубежным вратарем, отстоявшим на «ноль» в гостях более 500 минут кряду. Прежний рекорд для легионеров 19-летней давности, принадлежавший стражу ворот «Шахтера» поляку Войцеху Ковалевски, Василь превзошел на 131 минуту.

К слову, среди всех голкиперов более продолжительные гостевые сухие серии, чем у Николы, имели только шестеро его коллег по амплуа.

В поединке «Колос» – «Заря» минимальную победу одержала команда Руслана Костышина.

Самые продолжительные гостевые сухие вратарские серии в чемпионатах Украины

Серия

 Вратарь

Клубы

Началась

Закончилась

904

Максим СТАРЦЕВ

Таврия/ Металлист/Волынь

15.04.2010

01.03.2013

761

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

28.10.2018

31.07.2019

741

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

19.04.2015

11.03.2016

646

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

20.09.2004

25.04.2005

640

Богдан СТРОНЦИЦКИЙ

Карпаты

26.07.1997

28.04.1998

631

Илья БЛИЗНЮК

Днепр

06.04.1997

13.07.1997

569

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

01.10.2000

29.04.2001

560

Дмитрий ШУТКОВ

Шахтер

26.05.2004

01.04.2007

536

Никола ВАСИЛЬ

Заря

27.06.2020

21.03.2021

529

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

25.07.2009

29.11.2009
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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