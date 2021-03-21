В матче с Колосом прервалась рекордная серия голкипера Зари Николы Василя

В матче с «Колосом» завершилась сухая гостевая серия голкипера «Зари» Николы Василя, которая составила 536 минут. Последний раз он пропускал на чужих полях 21 июня 2020 года в поединке с «Десной» (1:2).

Босниец стал первым зарубежным вратарем, отстоявшим на «ноль» в гостях более 500 минут кряду. Прежний рекорд для легионеров 19-летней давности, принадлежавший стражу ворот «Шахтера» поляку Войцеху Ковалевски, Василь превзошел на 131 минуту.

К слову, среди всех голкиперов более продолжительные гостевые сухие серии, чем у Николы, имели только шестеро его коллег по амплуа.

В поединке «Колос» – «Заря» минимальную победу одержала команда Руслана Костышина.

Самые продолжительные гостевые сухие вратарские серии в чемпионатах Украины