В матче с Колосом прервалась рекордная серия голкипера Зари Николы Василя

В матче с «Колосом» завершилась сухая гостевая серия голкипера «Зари» Николы Василя, которая составила 536 минут. Последний раз он пропускал на чужих полях 21 июня 2020 года в поединке с «Десной» (1:2).
Босниец стал первым зарубежным вратарем, отстоявшим на «ноль» в гостях более 500 минут кряду. Прежний рекорд для легионеров 19-летней давности, принадлежавший стражу ворот «Шахтера» поляку Войцеху Ковалевски, Василь превзошел на 131 минуту.
К слову, среди всех голкиперов более продолжительные гостевые сухие серии, чем у Николы, имели только шестеро его коллег по амплуа.
В поединке «Колос» – «Заря» минимальную победу одержала команда Руслана Костышина.
Самые продолжительные гостевые сухие вратарские серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Вратарь
|
Клубы
|
Началась
|
Закончилась
|
904’
|
Максим СТАРЦЕВ
|
Таврия/ Металлист/Волынь
|
15.04.2010
|
01.03.2013
|
761’
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
28.10.2018
|
31.07.2019
|
741’
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
19.04.2015
|
11.03.2016
|
646’
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
20.09.2004
|
25.04.2005
|
640’
|
Богдан СТРОНЦИЦКИЙ
|
Карпаты
|
26.07.1997
|
28.04.1998
|
631’
|
Илья БЛИЗНЮК
|
Днепр
|
06.04.1997
|
13.07.1997
|
569’
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
01.10.2000
|
29.04.2001
|
560’
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
Шахтер
|
26.05.2004
|
01.04.2007
|
536’
|
Никола ВАСИЛЬ
|
Заря
|
27.06.2020
|
21.03.2021
|
529’
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист
|
25.07.2009
|
29.11.2009
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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