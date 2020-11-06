Очередное фиаско Зари, Украина и Россия сыграли вничью в гандболе

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 5 ноября.

1. Шансы только теоретические. Заря в Запорожье уступила АЕКу. Подопечные Скрипника проиграли три матча подряд в новом евросезоне.

2. Не сдались! Сборная Украины сыграла вничью со сборной России. Наша команда стартовала в отборе на гандбольный чемпионат Европы с ничьей.

3. 3-й тур Лиги Европы. Камбэк Бенфики, разгром от Ромы, фиаско Милана. 5 ноября прошли 24 матча группового раунда Лиги Европы.

4. Почему Динамо заслуживало большего в Барселоне. Валерий Василенко – о потерянном шансе на «Камп Ноу».

5. Нещерет – в сборной третьего тура Лиги чемпионов по версии WhoScored. 18-летний голкипер «Динамо» после матча с «Барселоной» стал известен всему футбольному миру.

6. РЕБРОВ: «После матча с Ювентусом было чувство, как будто проиграли финал». Главный тренер «Ференцвароша» – о поражении итальянцам.

7. Таблица коэффициентов УЕФА. Турция подкралась сзади незаметно. «Динамо» дало бой «Барселоне», но очков в копилку это не принесло.

8. В Украине покажут все этапы Кубка и чемпионат мира по биатлону. Транслировать будет UA:Перший.

9. Вуэльта. Филипсен выиграл 15-й этап. В общем зачете без изменений.

10. Суперлига. Химик обыграл Николаев, Одесса дожала Мавп. Продолжается регулярный чемпионат Суперлиги.