Нещерет – в сборной третьего тура Лиги чемпионов по версии WhoScored

18-летний голкипер «Динамо» после матча с «Барселоной» стал известен всему футбольному миру

  • 05.11.2020 12:14
  • 1883 просмотра
  • 12 комментариев
Нещерет – в сборной третьего тура Лиги чемпионов по версии WhoScored
© ФК Барселона

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» на выезде уступило каталонской «Барселоне» (1:2), а героем поединка стал голкипер киевлян Руслан Нещерет, который сделал 12 сейвов.

Авторитетный статистический портал WhoScored высоко оценил действия украинского вратаря, благодаря чему Нещерет попал в команду недели Лиги чемпионов по версии данного ресурса.

Сборная третьего тура ЛЧ:

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Источник — WhoScored.com

(5 голосов)

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Комментарии
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 05.11.2020 12:42
    0
    молодец молодец, только вот прикол, всё-равно будет играть лажающий бущан, который стабильно порить 1 из 3 выходов из ворот
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 05.11.2020 12:42
    0
    Александр , 05.11.2020 12:19
    Молодец. Но и Тер Штеген не мало вытащил
    Особливо оті які летіли в нього.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 05.11.2020 12:42
    0
    JekFunny, 05.11.2020 12:31
    Красавец парень
    Такими темпами поездка Пятова на евро - довольно туманное дело ....
    Хотя , Шева 100% возьмёт
    Не даё Бог Пятова без практики на игры Лиги нации возьмёт
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 05.11.2020 12:40
    0
    AdvocatusDei, 05.11.2020 12:32
    Жека, даже ты лучше Пятова))
    А якщо об'єктивно?
    Ссылка
    Борис Гриб
      Борис Гриб, 05.11.2020 12:36
    +1
    Засветился хлопец. Успехов !
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 05.11.2020 12:32
    -1
    JekFunny, 05.11.2020 12:31
    Красавец парень
    Такими темпами поездка Пятова на евро - довольно туманное дело ....
    Хотя , Шева 100% возьмёт
    Жека, даже ты лучше Пятова))
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 05.11.2020 12:31
    +1
    Красавец парень
    Такими темпами поездка Пятова на евро - довольно туманное дело ....
    Хотя , Шева 100% возьмёт
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 05.11.2020 12:29
    0
    Maksym Iuriev, 05.11.2020 12:24
    у Тера опыт ... он без малого вдвое старше, и это его не первый матч в ЛЧ, и по воротам ему били далеко не Месси.
    Кстати, Тер Штегену всего 28 лет. Для вратаря это не так уж много. Ну, и 28... 18... не в 2 раза старше
    Ссылка
    Maksym Iuriev
      Maksym Iuriev, 05.11.2020 12:24
    +3
    Александр , 05.11.2020 12:19
    Молодец. Но и Тер Штеген не мало вытащил
    у Тера опыт ... он без малого вдвое старше, и это его не первый матч в ЛЧ, и по воротам ему били далеко не Месси.
    Ссылка
    Александр
      Александр , 05.11.2020 12:19
    0
    Молодец. Но и Тер Штеген не мало вытащил
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.11.2020 12:19
    +1
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 05.11.2020 12:15
    +1
    Ссылка
    Maksym Iuriev
      Maksym Iuriev, 05.11.2020 12:24
    +3
    Александр , 05.11.2020 12:19
    Молодец. Но и Тер Штеген не мало вытащил
    у Тера опыт ... он без малого вдвое старше, и это его не первый матч в ЛЧ, и по воротам ему били далеко не Месси.
    Ссылка
    Борис Гриб
      Борис Гриб, 05.11.2020 12:36
    +1
    Засветился хлопец. Успехов !
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 05.11.2020 12:31
    +1
    Красавец парень
    Такими темпами поездка Пятова на евро - довольно туманное дело ....
    Хотя , Шева 100% возьмёт
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.11.2020 12:19
    +1
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 05.11.2020 12:15
    +1
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 05.11.2020 12:42
    0
    молодец молодец, только вот прикол, всё-равно будет играть лажающий бущан, который стабильно порить 1 из 3 выходов из ворот
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 05.11.2020 12:42
    0
    Александр , 05.11.2020 12:19
    Молодец. Но и Тер Штеген не мало вытащил
    Особливо оті які летіли в нього.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 05.11.2020 12:42
    0
    JekFunny, 05.11.2020 12:31
    Красавец парень
    Такими темпами поездка Пятова на евро - довольно туманное дело ....
    Хотя , Шева 100% возьмёт
    Не даё Бог Пятова без практики на игры Лиги нации возьмёт
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 05.11.2020 12:40
    0
    AdvocatusDei, 05.11.2020 12:32
    Жека, даже ты лучше Пятова))
    А якщо об'єктивно?
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 05.11.2020 12:29
    0
    Maksym Iuriev, 05.11.2020 12:24
    у Тера опыт ... он без малого вдвое старше, и это его не первый матч в ЛЧ, и по воротам ему били далеко не Месси.
    Кстати, Тер Штегену всего 28 лет. Для вратаря это не так уж много. Ну, и 28... 18... не в 2 раза старше
    Ссылка
    Александр
      Александр , 05.11.2020 12:19
    0
    Молодец. Но и Тер Штеген не мало вытащил
    Ссылка
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