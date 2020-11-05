Нещерет – в сборной третьего тура Лиги чемпионов по версии WhoScored

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» на выезде уступило каталонской «Барселоне» (1:2), а героем поединка стал голкипер киевлян Руслан Нещерет, который сделал 12 сейвов.
Авторитетный статистический портал WhoScored высоко оценил действия украинского вратаря, благодаря чему Нещерет попал в команду недели Лиги чемпионов по версии данного ресурса.
Сборная третьего тура ЛЧ:
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Источник — WhoScored.com
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Такими темпами поездка Пятова на евро - довольно туманное дело ....
Хотя , Шева 100% возьмёт
Такими темпами поездка Пятова на евро - довольно туманное дело ....
Хотя , Шева 100% возьмёт
Такими темпами поездка Пятова на евро - довольно туманное дело ....
Хотя , Шева 100% возьмёт
Такими темпами поездка Пятова на евро - довольно туманное дело ....
Хотя , Шева 100% возьмёт
Такими темпами поездка Пятова на евро - довольно туманное дело ....
Хотя , Шева 100% возьмёт
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