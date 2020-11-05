Таблица коэффициентов УЕФА. Турция подкралась сзади незаметно

«Динамо» дало бой «Барселоне», но очков в копилку это не принесло

  • 05.11.2020 06:18
  • 1353 просмотра
  • 2 комментария
Таблица коэффициентов УЕФА. Турция подкралась сзади незаметно
© УЕФА

В среду, 4 ноября, завершился 3-й тур Лиги чемпионов. Традиционно Sport.ua изучает таблицу коэффициентов УЕФА.

Донецкий «Шахтер» разгромно проиграл дома «Боруссии» М (0:6). Киевское «Динамо» дало бой на выезде «Барселоне» (1:2), но очков в копилку это не принесло.

У Украины сохраняется 12-я позиция в пятилетнем рейтинге УЕФА с небольшим отставанием от Шотландии в 0.225 балла.

Находящаяся на 13-м месте Турция неожиданно набрала очки, поскольку «Истанбул Башакшехир» нанес сенсационное поражение «Манчестер Юнайтед» (2:1). Турки сократили отставание от Украины с 1.000 до 0.600, правда в строю у них еще только два клуба (еще «Сивасспор» в ЛЕ).

В четверг, 5 ноября, могут произойти смены позиций, поскольку в Лиге Европе будут сыграны 24 матча. Луганская «Заря» будет принимать греческий АЕК в рамках 3-го тура ЛЕ. Следим также за клубами Австрии, Шотландии, Турции. А если рассматривать таблицу, которая получится через год, то и Нидерланды с Бельгией – в числе прямых конкурентов.

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Таблица коэффициентов УЕФА 2022 (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

Источник данных: Bert Kassies

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Николай Степанюк, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.11.2020 05:59
    0
    viktor112007, 05.11.2020 05:51
    Зоря повинна хоч АЕК обігрувати інакше нічого в єврокубках взагалі робити, тільки місце Десни зайняли. Вважаю, Десна може навіть краще б виступила в ЛЄ
    Обыграли бы Брагу и Лестер? Витя, ты дурачок? Десну даже никакущий Днепр деклассировал. А что кому Заря должна не тебе судить, чмо.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 05:51
    -1
    Зоря повинна хоч АЕК обігрувати інакше нічого в єврокубках взагалі робити, тільки місце Десни зайняли. Вважаю, Десна може навіть краще б виступила в ЛЄ
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.11.2020 05:59
    0
    viktor112007, 05.11.2020 05:51
    Зоря повинна хоч АЕК обігрувати інакше нічого в єврокубках взагалі робити, тільки місце Десни зайняли. Вважаю, Десна може навіть краще б виступила в ЛЄ
    Обыграли бы Брагу и Лестер? Витя, ты дурачок? Десну даже никакущий Днепр деклассировал. А что кому Заря должна не тебе судить, чмо.
    Ссылка
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