Турнирная таблица. Динамо на третьем месте: впереди борьба за Лигу Европы

Подопечные Мирчи Луческу опережают команду Сергея Реброва по разнице мячей

  • 04.11.2020 23:59
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Турнирная таблица. Динамо на третьем месте: впереди борьба за Лигу Европы
© УЕФА

Киевское «Динамо» занимает третье место в группе Лиги чемпионов после трех туров, опережая «Ференцварош» по разнице мячей.

В третий игровой день подопечные Мирчи Луческу проиграли «Барселоне» (1:2), а команда Сергея Реброва уступила «Ювентусу» (1:4).

Лига чемпионов 2020/21

3-й тур, 4 ноября

  • 19:55. Истанбул Башакшехир – Манчестер Юнайтед – 2:1
  • 19:55. Зенит – Лацио – 1:1
  • 22:00. Барселона - Динамо Киев – 2:1
  • 22:00. Брюгге – Боруссия Д – 0:3
  • 22:00. РБ Лейпциг – ПСЖ – 2:1
  • 22:00. Севилья – Краснодар – 3:2
  • 22:00. Ференцварош – Ювентус – 1:4
  • 22:00. Челси – Ренн – 3:0

Турнирные таблицы ЛЧ после 3-го тура

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Источник — Sport.ua

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