Турнирная таблица. Динамо на третьем месте: впереди борьба за Лигу Европы

Киевское «Динамо» занимает третье место в группе Лиги чемпионов после трех туров, опережая «Ференцварош» по разнице мячей.
В третий игровой день подопечные Мирчи Луческу проиграли «Барселоне» (1:2), а команда Сергея Реброва уступила «Ювентусу» (1:4).
Лига чемпионов 2020/21
3-й тур, 4 ноября
- 19:55. Истанбул Башакшехир – Манчестер Юнайтед – 2:1
- 19:55. Зенит – Лацио – 1:1
- 22:00. Барселона - Динамо Киев – 2:1
- 22:00. Брюгге – Боруссия Д – 0:3
- 22:00. РБ Лейпциг – ПСЖ – 2:1
- 22:00. Севилья – Краснодар – 3:2
- 22:00. Ференцварош – Ювентус – 1:4
- 22:00. Челси – Ренн – 3:0
Турнирные таблицы ЛЧ после 3-го тура
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Источник — Sport.ua
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