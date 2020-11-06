3-й тур Лиги Европы. Камбэк Бенфики, разгром от Ромы, фиаско Милана

5 ноября прошли 24 матча группового раунда Лиги Европы

  • 06.11.2020 00:15
  • 1529 просмотров
  • 0 комментариев
3-й тур Лиги Европы. Камбэк Бенфики, разгром от Ромы, фиаско Милана
© УЕФА

5 ноября проходят 24 матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы. Ниже приведены результаты игрового дня.

В Запорожье луганская «Заря» проиграла греческому АЕК (1:4).

Лига Европы 2020/21

3-й тур, 5 ноября, 19:55

  • Бенфика – Рейнджерс – 3:3

Голы: Голдсон, 2 (автогол), Рафа Силва, 77, Нуньес, 90+1 – Гонсалвеш, 24 (автогол), Камара, 25, Морелос, 51.

  • Лех – Стандард – 3:1

Голы: Скораш, 14, Исхак, 22, 48 – Лестьенн, 29.

  • Лудогорец – Тоттенхэм – 1:3

Голы: Кешеру, 50 – Кейн, 13, Лукас, 33, Ло Селсо, 62.

  • Омония – Гранада – 0:2

Голы: Эррера, 4, Суарес Харрис, 64.

  • ПАОК – ПСВ – 4:1

Голы: Шваб, 47, Живкович, 56, 66, Цолис, 58 – Зехави, 21 (пен).

  • Рапид – Дандолк – 4:3

Голы: Любичич, 22, Аразе, 79, Хофманн, 87, Демир, 90+1 – Хобан, 7, Макмиллан, 81, 90+6.

  • Реал Сосьедад – АЗ Алкмар – 1:0

Гол: Порту, 58.

  • Риека – Наполи – 1:2

Гол: Мурич, 13 – Демме, 43, Браут, 62 (автогол)

  • Рома – ЧФР Клуж – 5:0

Голы: Мхитарян, 2, Ибаньес, 24, Майорал, 34, 84, Педро, 89.

  • Сивасспор – Карабах – 2:0

Голы: Османпаша, 11, Кайоде,88.

  • Славия Прага – Ницца – 3:2

Голы: Кухта, 16, 71, Сима, 43 – Гуири, 33, Ндой, 90+3.

  • Хапоэль Беэр-Шева – Байер – 2:4

Голы: Аколатсе, 11, 25 – Бэйли, 5, 75, Дадия, 39 (автогол), Вирц, 88.

Турнирные таблицы

3-й тур, 5 ноября, 22:00

  • Антверпен – ЛАСК – 0:1

Гол: Эггештайн, 55.

  • Арсенал – Мольде – 4:1

Голы: Хауген, 45+1 (автогол), Синьян, 62 (автогол), Пепе, 69, Уиллок, 88 – Эллингсен, 21

  • Динамо Загреб – Вольфсберг – 1:0

Гол: Атимвен, 76.

  • Заря – АЕК – 1:4

Гол: Кочергин, 81 – Танкович, 7, Манталос, 34, Ливайя, 54, 81.

  • Лестер – Брага – 4:0

Голы: Ихеаначо, 21, 48, Прат, 67, Мэддисон, 78.

  • Милан – Лилль – 0:3

Голы: Языджи, 22, 55, 58.

  • Селтик – Спарта Прага – 1:4

Голы: Гриффитс, 65 – Юлиш, 26, 45, 77, Крейчий, 90.

  • Фейеноорд – ЦСКА Москва – 3:1

Голы: Хапс, 63, Кекчу, 71, Гертрюйда, 72 – Сенеси, 80 (автогол)

  • Хоффенхайм – Слован Либерец – 5:0

Голы: Даббур, 22, 30, Гриллитч, 59, Адамян, 71, 76.

  • Црвена Звезда – Гент – 2:1

Голы: Канга, 12, Катай, 59 – Одиджа-Офоэ, 31.

  • Янг Бойз – ЦСКА София – 3:0

Голы: Мамбимби, 2, 32, Сулеймани, 18

  • Вильярреал – Маккаби Тель-Авив – 4:0

Голы: Бакка, 4, 52, Баена, 71, Ниньо, 81.

Турнирные таблицы

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности