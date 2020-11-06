3-й тур Лиги Европы. Камбэк Бенфики, разгром от Ромы, фиаско Милана

5 ноября проходят 24 матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы. Ниже приведены результаты игрового дня.
В Запорожье луганская «Заря» проиграла греческому АЕК (1:4).
Лига Европы 2020/21
3-й тур, 5 ноября, 19:55
- Бенфика – Рейнджерс – 3:3
Голы: Голдсон, 2 (автогол), Рафа Силва, 77, Нуньес, 90+1 – Гонсалвеш, 24 (автогол), Камара, 25, Морелос, 51.
- Лех – Стандард – 3:1
Голы: Скораш, 14, Исхак, 22, 48 – Лестьенн, 29.
- Лудогорец – Тоттенхэм – 1:3
Голы: Кешеру, 50 – Кейн, 13, Лукас, 33, Ло Селсо, 62.
- Омония – Гранада – 0:2
Голы: Эррера, 4, Суарес Харрис, 64.
- ПАОК – ПСВ – 4:1
Голы: Шваб, 47, Живкович, 56, 66, Цолис, 58 – Зехави, 21 (пен).
- Рапид – Дандолк – 4:3
Голы: Любичич, 22, Аразе, 79, Хофманн, 87, Демир, 90+1 – Хобан, 7, Макмиллан, 81, 90+6.
- Реал Сосьедад – АЗ Алкмар – 1:0
Гол: Порту, 58.
- Риека – Наполи – 1:2
Гол: Мурич, 13 – Демме, 43, Браут, 62 (автогол)
- Рома – ЧФР Клуж – 5:0
Голы: Мхитарян, 2, Ибаньес, 24, Майорал, 34, 84, Педро, 89.
- Сивасспор – Карабах – 2:0
Голы: Османпаша, 11, Кайоде,88.
- Славия Прага – Ницца – 3:2
Голы: Кухта, 16, 71, Сима, 43 – Гуири, 33, Ндой, 90+3.
- Хапоэль Беэр-Шева – Байер – 2:4
Голы: Аколатсе, 11, 25 – Бэйли, 5, 75, Дадия, 39 (автогол), Вирц, 88.
Турнирные таблицы
3-й тур, 5 ноября, 22:00
- Антверпен – ЛАСК – 0:1
Гол: Эггештайн, 55.
- Арсенал – Мольде – 4:1
Голы: Хауген, 45+1 (автогол), Синьян, 62 (автогол), Пепе, 69, Уиллок, 88 – Эллингсен, 21
- Динамо Загреб – Вольфсберг – 1:0
Гол: Атимвен, 76.
- Заря – АЕК – 1:4
Гол: Кочергин, 81 – Танкович, 7, Манталос, 34, Ливайя, 54, 81.
- Лестер – Брага – 4:0
Голы: Ихеаначо, 21, 48, Прат, 67, Мэддисон, 78.
- Милан – Лилль – 0:3
Голы: Языджи, 22, 55, 58.
- Селтик – Спарта Прага – 1:4
Голы: Гриффитс, 65 – Юлиш, 26, 45, 77, Крейчий, 90.
- Фейеноорд – ЦСКА Москва – 3:1
Голы: Хапс, 63, Кекчу, 71, Гертрюйда, 72 – Сенеси, 80 (автогол)
- Хоффенхайм – Слован Либерец – 5:0
Голы: Даббур, 22, 30, Гриллитч, 59, Адамян, 71, 76.
- Црвена Звезда – Гент – 2:1
Голы: Канга, 12, Катай, 59 – Одиджа-Офоэ, 31.
- Янг Бойз – ЦСКА София – 3:0
Голы: Мамбимби, 2, 32, Сулеймани, 18
- Вильярреал – Маккаби Тель-Авив – 4:0
Голы: Бакка, 4, 52, Баена, 71, Ниньо, 81.
Турнирные таблицы
Источник — Sport.ua
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