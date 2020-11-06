Црвена Звезда
2 : 1
Гент
05.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Црвена Звезда – Гент – 2:1. Ассист Яремчука. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги Европы

  • 06.11.2020 00:47
  • 78 просмотров
  • 1 комментарий
Црвена Звезда – Гент – 2:1. Ассист Яремчука. Видео голов и обзор матча
© Twitter. Роман Яремчук

В матче 3-го тура Лиги Европы «Црвена Звезда» переиграла «Гент» со счетом 2:1.

За гостей голевую передачу отдал украинец Роман Яремчук, но это не спасло его команду от поражения.

Смотрите видео голов и обзор матча «Црвена Звезда» – «Гент» – 2:1.

События матча
59' ГОЛ ! Мяч забил Александар Катай (Црвена Звезда).
31' ГОЛ ! Мяч забил Вадис Оджиджа Офоэ (Гент).
12' ГОЛ ! Мяч забил Гуэлор Канга Каку (Црвена Звезда).
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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 01:04
    0
    Яремчук начал играть на команду. Это радует. А то в последнее время он показывал себя как неблагодарный эгоист.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 01:04
    0
    Яремчук начал играть на команду. Это радует. А то в последнее время он показывал себя как неблагодарный эгоист.
    Ссылка
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