Црвена Звезда – Гент – 2:1. Ассист Яремчука. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги Европы «Црвена Звезда» переиграла «Гент» со счетом 2:1.
За гостей голевую передачу отдал украинец Роман Яремчук, но это не спасло его команду от поражения.
Смотрите видео голов и обзор матча «Црвена Звезда» – «Гент» – 2:1.
События матча
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Катай (Црвена Звезда).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадис Оджиджа Офоэ (Гент).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Гуэлор Канга Каку (Црвена Звезда).
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Источник — Футбол 1/2/3
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