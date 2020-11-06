Лига Европы. Гент проиграл Црвене Звезде, Яремчук сделал ассист

В четверг, 5 ноября «Гент» в третьем туре Лиги Европы на выезде проиграл «Црвене Звезде» 1:2. Украинский форвард гостей Роман Яремчук вышел на поле с первых минут и сделал голевую передачу. Другие украинские легионеры «Гента», Игорь Пластун и Роман Безус, провели весь матч на скамейке запасных.

«Црвена Звезда» - «Гент» - 2:1

Голы: 1:0 – 12 Канга, 1:1 – 31 Оджиджа-Офоэ, 2:1 – 59 Катаи.

«Црвена Звезда» – Борян, Дегенек, Гайич, Милунович, Гобелич, Катаи (Николич, 90), Саного, Канга (Панков, 83), Иванич (Петрович, 64), Бен-Набуан (Спиридонович, 90), Фальчинелли.

«Гент» – Косеманс, Ботака (Ньянгбо, 63), Мохаммади, Кастро-Монтес, Маррех, Дорш, Оджиджа-Офоэ (Кляйндинст, 81), Букари, Овусу (Кумс, 75), Ханче-Ольсен, Яремчук.

Предупреждения: Мохаммади (24), Саного (45), Милунович (45), Букари (48), Катаи (84), Гобелич (90).

«Црвена Звезда» набрала 6 очков и вышла на второе место в Группе L. «Гент» остается последним – бельгийцы пока не набрали ни одного очка.