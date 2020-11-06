Црвена Звезда
2 : 1
Гент
05.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Гент проиграл Црвене Звезде, Яремчук сделал ассист

Роман Безус и Игорь Пластун на поле не выходили

  • 06.11.2020 00:30
  • 100 просмотров
  • 1 комментарий
Лига Европы. Гент проиграл Црвене Звезде, Яремчук сделал ассист
© twitter.com/KAAGent

В четверг, 5 ноября «Гент» в третьем туре Лиги Европы на выезде проиграл «Црвене Звезде» 1:2. Украинский форвард гостей Роман Яремчук вышел на поле с первых минут и сделал голевую передачу. Другие украинские легионеры «Гента», Игорь Пластун и Роман Безус, провели весь матч на скамейке запасных.

«Црвена Звезда» - «Гент» - 2:1
Голы: 1:0 – 12 Канга, 1:1 – 31 Оджиджа-Офоэ, 2:1 – 59 Катаи.

«Црвена Звезда» – Борян, Дегенек, Гайич, Милунович, Гобелич, Катаи (Николич, 90), Саного, Канга (Панков, 83), Иванич (Петрович, 64), Бен-Набуан (Спиридонович, 90), Фальчинелли.

«Гент» – Косеманс, Ботака (Ньянгбо, 63), Мохаммади, Кастро-Монтес, Маррех, Дорш, Оджиджа-Офоэ (Кляйндинст, 81), Букари, Овусу (Кумс, 75), Ханче-Ольсен, Яремчук.

Предупреждения: Мохаммади (24), Саного (45), Милунович (45), Букари (48), Катаи (84), Гобелич (90).

«Црвена Звезда» набрала 6 очков и вышла на второе место в Группе L. «Гент» остается последним – бельгийцы пока не набрали ни одного очка.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 06.11.2020 01:02
    0
    Не фонтан гент выступает
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.11.2020 01:02
    0
    Не фонтан гент выступает
    Ссылка
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