ВИДЕО. Яремчук сделал ассист в матче Лиги Европы

Украинский форвард помог «Генту» сравнять счет в матче с «Црвеной Звездой»

  • 05.11.2020 23:26
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ВИДЕО. Яремчук сделал ассист в матче Лиги Европы
© ФК Гент. Роман Яремчук

Сегодня «Гент» в третьем туре Лиги Европы на выезде играет с «Црвеной Звездой». После первого тайма счет равный – 1:1.

На 31-й минуте гости сравняли счет усилиями Вадиса Оджиджа-Офое. Голевой пас ему отдал украинский форвард Роман Яремчук, для которого это первое результативное действие в нынешнем розыгрыше Лиги Европы:

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Источник — Sport.ua

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