ВИДЕО. Яремчук сделал ассист в матче Лиги Европы

Сегодня «Гент» в третьем туре Лиги Европы на выезде играет с «Црвеной Звездой». После первого тайма счет равный – 1:1.

На 31-й минуте гости сравняли счет усилиями Вадиса Оджиджа-Офое. Голевой пас ему отдал украинский форвард Роман Яремчук, для которого это первое результативное действие в нынешнем розыгрыше Лиги Европы: