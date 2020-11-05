Яремчук – в основе Гента на матч Лиги Европы против Црвены Звезды

Роман Безус и Игорь Пластун остались в запасе

  • 05.11.2020 21:17
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Яремчук – в основе Гента на матч Лиги Европы против Црвены Звезды
© ФК Гент. Роман Яремчук

Сегодня, 5 ноября, «Гент» в третьем туре Лиги Европы на выезде сыграет с «Црвеной Звездой». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. Украинский форвард «Гента» Роман Яремчук появится на поле с первых минут, а хавбек Роман Безус и защитник Игорь Пластун остались на скамейке запасных.

«Црвена Звезда»: Борьян – Гайич, Дегенек, Милунович, Гобейич – Канга, Саного – Бен Набуан, Иванич, Катаи – Фальчинелли

«Гент»: Коосеманс – Мохаммади, Ханче-Ольсен, Маррех, Кастро-Монтес – Овусу, Дорш – Ботака, Оджиджа-Офое, Букари – Яремчук
Запас: Йохманс, Ванден Борре, Безус, Ньянгбо, Самоисе, Кумс, Нурио Фортуна, Пластун, Кляйндинст, Арслангич

Напомним, Пластун только вчера сдал негативный тест на коронавирус.

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Источник — УЕФА

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