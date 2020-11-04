Пластун вылечился от коронавируса

«Гент» официально сообщил о том, что украинский защитник Игорь Пластун, у которого 1 ноября был обнаружен коронавирус, сегодня сдал негативный тест накануне матча Лиги Европы против «Црвены Звезды» (5 ноября).

Кроме Пластуна, излечились от коронавируса еще два игрока «Гента» - Андреас Ханче-Ольсен и Джордан Ботака.

Результаты двух других украинских легионеров «Гента», Романа Яремчука и Романа Безуса, также дали негативный результат.