Пластун вылечился от коронавируса

«Гент» официально сообщил о том, что украинский защитник Игорь Пластун, у которого 1 ноября был обнаружен коронавирус, сегодня сдал негативный тест накануне матча Лиги Европы против «Црвены Звезды» (5 ноября).
Кроме Пластуна, излечились от коронавируса еще два игрока «Гента» - Андреас Ханче-Ольсен и Джордан Ботака.
Результаты двух других украинских легионеров «Гента», Романа Яремчука и Романа Безуса, также дали негативный результат.
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Источник — ФК Гент
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