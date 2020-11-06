Милан – Лилль – 0:3. Они провели 24 игры без поражений. Видео голов и обзор

В матче 3-го тура Лиги Европы «Милан» проиграл команде «Лилль» со счетом 0:3.
Россонери в первый раз проиграли в текущем сезоне. Прервалась 24-матчевая серия итальянского клуба без поражений.
Смотрите видео голов и обзор матча «Милан» – «Лилль» – 0:3.
События матча
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Языджи (Лилль).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Языджи (Лилль).
|22'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юсуф Языджи (Лилль).
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Источник — Футбол 1/2/3
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Доннарумма - переоценённый нестабильный воротник.
Доннарумма - переоценённый нестабильный воротник.
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