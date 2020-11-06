Милан
0 : 3
Лилль
05.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Милан – Лилль – 0:3. Они провели 24 игры без поражений. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги Европы

  • 06.11.2020 00:27
  • 365 просмотров
  • 1 комментарий
Милан – Лилль – 0:3. Они провели 24 игры без поражений. Видео голов и обзор
© Twitter. Златан Ибрагимович

В матче 3-го тура Лиги Европы «Милан» проиграл команде «Лилль» со счетом 0:3.

Россонери в первый раз проиграли в текущем сезоне. Прервалась 24-матчевая серия итальянского клуба без поражений.

Смотрите видео голов и обзор матча «Милан» – «Лилль» – 0:3.

События матча
58' ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Языджи (Лилль).
55' ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Языджи (Лилль).
22' ГОЛ ! С пенальти забил Юсуф Языджи (Лилль).
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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 01:15
    0
    Да, Милан - средненькая команда.
    Доннарумма - переоценённый нестабильный воротник.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 01:15
    0
    Да, Милан - средненькая команда.
    Доннарумма - переоценённый нестабильный воротник.
    Ссылка
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